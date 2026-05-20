Nova sinalização estabelece sentido único e reduz limite de velocidade para aumentar a segurança viária no Setor de Indústrias do Gama.

Motoristas e pedestres que circulam pelo Setor de Indústrias do Gama terão mudanças no trânsito a partir desta terça-feira (19). O Departamento de Trânsito (Detran-DF) implantará um novo sistema de circulação na região, com medidas criadas para ampliar a segurança viária e melhorar a organização do fluxo em uma área marcada pela circulação de 20 mil pessoas, entre moradores, estudantes, comerciantes e usuários de serviços locais.

A principal alteração será a adoção de sentido único nas vias QI 1 e QI 5, enquanto a QI 3 manterá o atual formato de mão dupla. Além da mudança no sentido das ruas, todo o setor passará a operar com a criação de uma Zona 30, que estabelece o limite máximo de velocidade da área em 30 km/h.

A intervenção é fruto de estudos técnicos realizados a partir de demandas apresentadas pela própria comunidade e pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). A alta circulação se deve à característica de uso misto da região, que abriga espaços residenciais, comerciais e industriais, além de igrejas, academias e instituições de ensino.

O foco central das alterações é a proteção à vida. O diretor-geral do Detran-DF, Marcu Bellini, enfatiza que áreas com grande fluxo de pedestres exigem a implantação de medidas de moderação de tráfego, zonas de trânsito calmo e áreas de circulação segura. “A redução da velocidade é um dos principais fatores para diminuir a gravidade dos sinistros de trânsito e a mortalidade”, lembra, citando o exemplo de intervenções semelhantes em outras localidades movimentadas do DF, como Águas Claras.

Adaptação e fiscalização

Para garantir uma transição tranquila, os trabalhos de engenharia terão como foco a humanização, o convívio social e a moderação do tráfego. Nesse primeiro momento, as vias não vão receber equipamentos de fiscalização eletrônica (radares) para monitorar o novo limite de velocidade.

Paralelamente à mudança viária, no entanto, o Detran-DF manterá ações educativas e de fiscalização presencial nos primeiros dias, orientando motoristas e pedestres até a adaptação completa da população local às novas regras.

Informou a Agência Brasília com adaptações – 20/05/2026