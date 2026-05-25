A unidade móvel chegou ao Gama, no Distrito Federal, nesta sexta-feira (22), após passar por outras regiões administrativas e contribuir para a redução do tempo de espera no SUS. A carreta permanecerá na cidade pelos próximos 30 dias.

Nesta sexta-feira (22), pacientes do SUS no Gama (DF) e em regiões próximas passam a contar com os serviços especializados em saúde da mulher oferecidos pela carreta do programa Agora Tem Especialistas, do Governo do Brasil. Voltada ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, a unidade móvel ofertará centenas de consultas ginecológicas, mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, além de biópsias, para mulheres previamente agendadas e encaminhadas pela Secretaria de Saúde local. A carreta está realizando os atendimentos no estacionamento do Hospital Regional do Gama e permanecerá no local até junho. A ação tem como objetivo reduzir as filas no SUS e ampliar o acesso ao diagnóstico precoce, especialmente dos cânceres de mama e do colo do útero.

As carretas levam o cuidado para mais perto da população, reduzindo a necessidade de deslocamentos para grandes centros, sendo possível atender outras regiões menores ao redor dos municípios em que estiveram. Ao todo, pacientes de mais de 2,5 mil municípios em todas as regiões do país foram atendidos desde outubro de 2025.

“De 7 meses para cá nós temos 80 unidades em operação, mais de 40 carretas de saúde da mulher, isso é um dado muito significativo porque representa a importância que se tem dado pelo presidente da República e pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a saúde da mulher. Nela, estamos reduzindo e até zerando mamografias e ultrassonografias, exames necessários para deixar cada mulher brasiliense em dia com a saúde”, afirmou Aíla Vanessa, diretora do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde, durante lançamento da carreta da saúde da mulher na região do Gama, Distrito Federal.

No Distrito Federal, a iniciativa do Governo do Brasil também levou o cuidado especializado em imagem e saúde da mulher para mais perto da população de outras cidades. As carretas já passaram por Ceilândia, Taguatinga, Planaltina e Paranoá.

A iniciativa do Ministério da Saúde já soma 80 carretas em circulação, seis delas são novas unidades que chegaram nesta semana a novos municípios, atendendo os primeiros pacientes nessa rodada. Até o momento, 127 mil pessoas foram atendidas nas carretas e 352,2 mil procedimentos foram realizados, inclusive cirurgias de catarata que devolveram a visão para 18,9 mil pessoas.

Mapa da saúde: veja locais que passam a contar com as carretas do Governo do Brasil

Além do Gama (DF), nesta semana outras 11 cidades de sete estados serão contempladas com carretas do Agora Tem Especialistas, que levam mais atendimento onde a população está.

As cidades de Penedo (AL), Itaberaba (BA), Vitória da Conquista (BA), Baturité (CE), Assunção (PB) e Atibaia (SP) recebem as carretas de exames de imagem, que realizam tomografias diversas para o apoio ao diagnóstico e definição de tratamentos.

Já unidades de saúde da mulher estarão em Teresina de Goiás (GO), Sumé (PB), Queimadas (PB), Apiaí (SP) e Gurupi (TO).

Agora tem Especialistas: mais saúde e menor tempo de espera

Para reduzir o tempo de espera por atendimento especializado, o programa também atua com mutirões em finais de semana; a reativação de espaços ociosos em hospitais públicos; a ampliação do horário de atendimento em policlínicas; o provimento de mais médicos especialistas; o atendimento gratuito a pacientes do SUS em hospitais privados e filantrópicos que têm como contrapartida o recebimento de créditos financeiros para abatimento de tributos federais; entre outras iniciativas que já garantiram números expressivos de cirurgias eletivas, com a marca de 14,9 milhões de procedimentos em 2025 — um aumento de 42% em relação a 2022 —, além da marca inédita de 1,3 milhão de exames e 14 milhões de internações.

Da redação do Gama Cidadão com informações do Ministério da Saúde – 22/05/2025