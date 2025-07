Moradores do Gama cobram acesso à cultura, melhorias na saúde e valorização da educação em encontro com parlamentares

O Debatendo as Cidades reuniu moradores, lideranças comunitárias Gama, produtores culturais e parlamentares para falar sobre as principais demandas da cidade. Durante o encontro, realizado no Centro de Ensino Especial 01, as principais reivindicações giraram em torno da precariedade da saúde pública, das dificuldades enfrentadas na área da educação e da ausência de políticas culturais acessíveis à população.

Moradores relataram o estado crítico da saúde, com unidades sem estrutura e atendimento precário. A Senadora Leila do Vôlei fez duras críticas, considerando ser inadmissível que, com o orçamento que o DF tem, a saúde esteja em colapso e os professores enfrentem salas lotadas e infraestrutura precária. Ela, que denunciou a falta de execução de emendas parlamentares para as cidades, considera que galta planejamento e comprometimento com o que realmente importa.

Temos emendas indicadas para o Gama em 2020 que até hoje não foram executadas”, completou.

O comunicador e morador do Gama, Israel Carvalho, revelou que, por iniciativa própria, no início do governo Ibaneis Rocha, procurou a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) para levantar dados referentes aos principais anseios da população local, registrados ao longo de diversas audiências públicas realizadas nos últimos quatro governos. Segundo ele, os temas mais recorrentes nas reivindicações foram, em primeiro lugar, Saúde; em segundo, Meio Ambiente; e, em seguida, Cultura, Lazer, Turismo, Transporte e Mobilidade Urbana.

“É vergonhoso saber que esses dados estão disponíveis na CLDF, a chamada casa do povo, e mesmo assim muitos deputados simplesmente ignoram as necessidades reais da população”, afirmou Israel.

Reginaldo Veras, deputado federal, reforçou a importância do diálogo direto com a população. “Essa conversa é fundamental para conhecermos o que é prioridade para os moradores. Não adianta ficar trancado no gabinete enquanto a população sofre. Estamos aqui para ouvir e agir. E saúde e educação têm que ser prioridade todos os dias, não só em campanha”, afirmou.

Falta de espaços públicos e dificuldade de acesso a permissões

Na área da cultura, os relatos escancararam a falta de espaços públicos funcionais e a dificuldade de acesso a recursos e permissões. O pedido pela revitalização do Cine Itapuã simbolizou a necessidade de reabertura de espaços que representam a identidade da cidade. “Cinco espaços culturais privados resistem, enquanto os públicos estão sucateados”, apontou a produtora cultural Leila Carneiro. “A burocracia para utilizar equipamentos públicos é uma das maiores barreiras para iniciativas da comunidade.”

A educação também foi destaque nos depoimentos. O professor Aharon Avelino falou sobre a estrutura das escolas da região. Assim como em outras RAs por onde o Debatendo passou, as salas de aula do Gama estão superlotadas e com espaços sucateados.

Max Maciel, deputado distrital, reforçou os investimentos feitos na educação do Gama, mas denunciou os entraves administrativos. “Destinamos R$ 3 milhões para as escolas do Gama, mas parte desses recursos está parada porque falta capacidade de execução. A população faz sua parte, os parlamentares também. O que falta é um governo que tenha planejamento e vontade de fazer acontecer”, declarou. Ele também criticou os altos custos com contratos e a falta de prioridades. “O GDF gasta por ano R$ 240 milhões com ônibus para levar alunos para escolas longe de suas casas. Com esse recurso, daria para construir 20 escolas novas com estrutura de ponta. Mas o que vemos é desperdício e desorganização. Educação tem que ser prioridade real, e não só no discurso”, completou.

Senadores reforçam compromisso com a escuta ativa da população

A senadora Leila, o deputado federal Reginaldo Veras, o deputado distrital Max Maciel e o presidente do Iphan, Leandro Grass, reforçaram o compromisso com a escuta ativa da população. “Política se faz junto. Essa peregrinação pelas cidades é para ouvir, registrar e cobrar soluções”, afirmou Leila.

Leandro Grass destacou a importância da participação cidadã na construção de um projeto político para o DF. “O Gama é uma cidade histórica, cheia de identidade e desafios. Temos um projeto para a cidade e para o Distrito Federal, mas ele só faz sentido se for construído com as pessoas. Só vamos mudar a realidade se estivermos juntos, somando forças e ouvindo quem vive os problemas todos os dias”, afirmou.

O Debatendo as Cidades é uma iniciativa itinerante que busca mapear os principais desafios das regiões administrativas do DF, ouvindo diretamente da população suas demandas e prioridades.