Neste sábado (28), os moradores do Gama terão a oportunidade de apresentar suas demandas e participar da construção de melhorias para a cidade.

O Debatendo as Cidades, evento itinerante promovido pela senadora Leila do Vôlei (PDT), pelo deputado federal Reginaldo Veras (PV), pelo deputado distrital Max Maciel (PSOL) e pelo presidente do Iphan, Leandro Grass (PV), chega à região com a missão de analisar os desafios e cobrar soluções para os problemas reais enfrentados pelos moradores da RA. O encontro acontece às 9h30, no Centro de Ensino Especial 01 do Gama.

Uma das regiões administrativas mais antigas do Distrito Federal, o Gama carrega forte identidade cultural, esportiva e histórica. Ainda assim, a população enfrenta dificuldades relacionadas à infraestrutura urbana, acesso à saúde, mobilidade e educação.

O Debatendo as Cidades propõe um espaço de escuta ativa e diálogo com a comunidade. A iniciativa integra uma frente ampla democrática que atua na construção de um novo projeto político para o Distrito Federal, com base na participação popular, justiça social e fortalecimento dos direitos de quem mais precisa. O evento é aberto a todas as lideranças e movimentos progressistas comprometidos com a transformação do DF.