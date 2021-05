No jogo da política do DF, o apóstolo Fadi Faraj, da igreja Comunidade da Fé, marcou um gol de placa. Ele, que teve mais de 260 mil votos como candidato ao Senado em 2018, assumiu a Presidência do PTB-DF.

Fadi uniu-se com seu vice-presidente do PTB-DF, o advogado Paulo Fernando, que atua no movimento católico pró-vida, este que foi candidato à Deputado Federal e teve 31.183 votos. Ambos ocuparam a Regional do partido no DF, espaço anteriormente da deputada distrital Jaqueline Silva que teve pouco mais de 13 mil votos em 2018.

O Presidente Nacional do PTB, o ex-deputado federal Roberto Jefferson percebeu que o time ficará fortalecido com a dupla Fadi e Paulo Fernando. A ação, além de construir um palanque de oposição e trazer de volta para Câmara Legislativa do DF a ex-distrital Sandra Faraj, irá auferir uma boa votação para a cláusula de barreira.

Procurado pelo Gama Cidadão, Paulo Fernando falou a nossa equipe sobre essas mudanças no PTB-DF. Paulo disse que foi o Presidente Nacional do PTB, Roberto Jefferson, quem determinou as mudanças na direção do partido no DF. Ele ainda salientou que, o PTB decidiu participar do processo eleitoral majoritário com a pré-candidatura do Fadi Faraj ao Senado. Fadi era o vice-presidente do PTB a assumiu a presidência sendo substituído na vice pelo advogado Paulo Fernando, que é uma das apostas a uma das vagas na Câmara dos Deputados.

Agora a situação ficou difícil para a Deputada Jaqueline que terá que optar entre ficar no PTB ou procurar nova legenda partidária.

Da redação do Gama Cidadão – 17/05/2021