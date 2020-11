Paulo Fernando se filia ao PTB em ato histórico e concorrerá a uma vaga na Câmara dos Deputados em 2022

O advogado Paulo Fernando se filiou ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) na noite desta quarta-feira, (25/11), na sede do diretório nacional em Brasília. A ficha de filiação de Paulo Fernando foi abonada pelo presidente Roberto Jefferson que acordou incluir a agenda conservadora no estatuto sugeridas pelo advogado católico.

Paulo Fernando está na quinta legenda desde que entrou para a política. Com um discurso no formato de crônica, elencou sua trajetória sempre conservadora, nos costumes, na defesa da vida, na família e no cristianismo.

“Volto ao PTB nessa nova fase, com as cores verde e amarela e com o novo estatuto em consonância nos valores e tradições nacionais”, ressalta Paulo Fernando

“O encontro é a vontade plena de Deus, o reencontro foi um ato da vontade pessoal inspirado por Deus, mas aduzido a vontade humana. Então esse é o nosso reencontro travado, traçado, amarrado, com os nossos sentimentos e das nossas convicções mais profundas, elas são valores e os valores não tem preço, essa é a diferença de preço para valor, valor não tem preço. O que nos junta, o que nos aglutina, é que nós acreditamos nos valores, cremos em Deus, na Pátria, na família, na vida desde a concepção até a morte natural, na liberdade, na democracia, cremos no amor, cremos na nossa capacidade de perdoar, cremos na caridade, na generosidade, na superação dos problemas pelo diálogo, esses são o nosso credo, por isso nós estamos juntos”, disse o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson no seu discurso

Esse momento é um momento da gente celebrar com alegria a vinda dos companheiros que estão chegando a essa família que tem crescido ainda mais no PTB, e darmos as mãos para que possamos vencer os grandes desafios que a gente tem pela frente, no distrito federal e no Brasil”, disse a deputada distrital Jaqueline Silva

O bom filho a casa torna

Professor Paulo Fernando é advogado católico, jornalista, locutor da Rádio Nova Aliança, e membro do Movimento Pró-Vida e Pró-Família. É um defensor da vida contra a legalização do aborto e da jogatina, além de ser assessor especial da ministra Damares Alves (Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos). Nas eleições de 2018 alcançou 31.183 votos na disputa para a Câmara dos Deputados, na época pelo partido Patriota.

O PTB vem se consolidando como principal partido conservador

O Partido Trabalhista Brasileiro vem sendo considerado o principal partido conservador brasileiro. Ele teve um número expressivo de vitórias nas eleições municipais de 2020. Essa foi a constatação feita pelo presidente do Partido, Roberto Jefferson, após os resultados da apuração feita pela Justiça Eleitoral. Esses dados revelaram que o partido elegeu 214 prefeitos e 2.474 vereadores. E este número ainda deve mudar, por conta das candidaturas que estavam sub judice, além das disputas em segundo turno.

Da redação do Gama Cidadão – 26/11/2020

