Até 2030, o setor de cuidados ambientais deve gerar até 15 milhões de empregos na América Latina e Caribe, segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho, realizado em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O número seria resultado de mudanças estruturais nos padrões de produção e consumo de energia e alimentos.

Nesse cenário, cresce a procura por profissionais especialistas em temas como sustentabilidade , economia verde e questões ambientais – as chamadas “profissões verdes”. Quem deseja trabalhar com profissões verdes vai encontrar muitas vagas de emprego no país. Afinal, no Brasil, a indústria agropecuária é uma das áreas mais importantes para a economia. Desta forma, novas vagas sempre aparecem.

Trabalhar com o meio ambiente é desafiador, mas a recompensa por ajudar a natureza é muito maior. Por isso, caso você se interesse, não deixe de investir nesse campo. Pensando nisso, listamos algumas profissões verdes para quem deseja trabalhar a favor do Meio Ambiente. Confira:

Especialista em Gestão de Resíduos

A grande quantidade de resíduos gerada pelas atividades industriais e o descarte impróprio compõe um dos principais problemas ambientais do país. Nesse cenário, esse profissional é responsável por elaborar alternativas que minimizem a contaminação dos ecossistemas, garantindo o tratamento adequado do lixo, e ao criar projetos voltados à reciclagem.

Designer de Produtos Sustentáveis

Essa é outra profissão verde com projeção de grande visibilidade, já que as empresas estão sendo desafiadas a diminuir o seu impacto ambiental, repensando o uso de matéria prima e geração de resíduos. Nesse sentido, o designer de Produtos Sustentáveis é responsável por desenvolver produtos ecoeficientes e com mínimo impacto ambiental possível.

Contador Ambiental

Essa carreira é destinada a profissionais formados em Contabilidade , essa área de atuação compreende o registro e a análise das ações da empresa que afetam o meio ambiente, como os gastos com água e energia e geração de lixo. Além disso, é responsável pela elaboração de políticas que tornem a companhia mais responsável ambientalmente.

Oceanógrafo

O profissional formado em Oceanografia pode trabalhar fazendo o mapeamento do fundo dos oceanos, desenvolver projetos para promover a conservação de ambientes aquáticos, elaborar projetos de saneamento para zonas costeiras, atuar na recuperação de locais degradados e no cultivo de organismos aquáticos, entre outras atividades. O oceanógrafo se prepara para investigar não só as características dos oceanos, como também de rios, lagos, mares e zonas costeiras.

Geoprocessamento

A função do especialista em Geoprocessamento é coletar dados, por meio de programas específicos, que serão utilizados para elaborar estudos de impacto ambiental, realizar mapeamentos, além de identificar áreas poluídas ou desmatadas, para elaboração de projetos de preservação e recuperação do ecossistema.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil