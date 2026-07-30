Leila do Vôlei reúne apoiadores no Gama nesta sexta-feira

A senadora e pré-candidata ao Senado, Leila do Vôlei (PDT-DF) convida a comunidade do Gama para um encontro que fará na cidade. A sua passagem pelo Gama será nesta sexta-feira as 18:30, no Rancho Uirapuru.

Leila segue na corrida eleitoral desse ano, onde pretende renovar mais uma legislatura como senadora pelo DF. Ela assumiu a presidência do PDT-DF em 2023 com a missão de reaproximar o partido das bases. O diálogo direto com a população e as ações desenvolvidas no mandato contribuíram para o fortalecimento da legenda no Distrito Federal.

Esse encontro será um momento especial pra você conhecer de perto o trabalho da senadora. Podendo tirar dúvidas e esclarecimentos sobre assuntos importantes.