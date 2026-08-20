Iniciativa leva preparação gratuita para estudantes da rede pública no dia 22 de agosto, com aulas, apresentações culturais com rappers do Distrito Federal

O projeto Nossa Vez realiza, neste sábado (22/8), dois novos aulões gratuitos de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), simultaneamente no Gama e no Recanto das Emas. A iniciativa, realizada pelo Instituto Rosa dos Ventos em parceria com a Secretaria Nacional de Juventude do Governo Federal, leva formação gratuita e descentralizada para estudantes da rede pública e, até o fim de setembro, passará por diferentes Regiões Administrativas do Distrito Federal.

Os encontros deste sábado acontecem das 7h30 às 12h30, com programação interdisciplinar que reúne aulas de Português, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Redação. Durante o intervalo, os estudantes também terão acesso à programação cultural do projeto: no Gama, a atração será o rapper Japão, enquanto no Recanto das Emas o público acompanha a apresentação do rapper Fillipe Costta.

A participação é gratuita e voltada a estudantes do 3º ano do Ensino Médio, alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e egressos da rede pública. A proposta do Nossa Vez é ampliar o acesso à preparação para o Enem e aproximar dos territórios uma formação que, muitas vezes, fica concentrada em regiões centrais ou depende da possibilidade de cada estudante pagar por um curso preparatório. As inscrições já podem ser feitas pelo formulário eletrônico.

Ao longo de nove encontros, entre 15 de agosto e 26 de setembro, serão oferecidas 45 aulas presenciais, com a participação de 14 professores especialistas. O calendário inclui encontros em Brazlândia, Gama, Recanto das Emas, Planaltina, Estrutural (SCIA), Ceilândia, Taguatinga e Samambaia.

A proposta pedagógica combina revisão dos conteúdos mais recorrentes do Enem com estratégias para a resolução de questões e compreensão da Teoria de Resposta ao Item (TRI), além de orientações sobre gestão do tempo de prova e preparação emocional. A ideia é que os estudantes tenham contato não apenas com os conteúdos cobrados no exame, mas também com ferramentas para lidar melhor com os desafios da prova.

“Universidade é pública e o público está aqui, na periferia. Esses estudantes precisam sentir que é possível e o nosso projeto está montando essa ponte entre a escola pública e a universidade pública. É possível”, garante o coordenador pedagógico do projeto, Jarson Marcel.

Programação deste sábado

No Recanto das Emas, o encontro acontece na Quadra 804, Área Especial 01. A programação começa com Português, com a professora Andresa Soares, seguida por aulas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Matemática, Ciências da Natureza e Redação, ministrada pelo professor Thiago Gabriel. Durante o intervalo, o público acompanha a apresentação do rapper Fillipe Costta.

No Gama, o aulão será realizado na EQ 18/19, Área Especial, Setor Leste. A programação começa com Português, com a professora Polyane da Hora, seguida por Matemática, com o professor Ítalo Leão. O encontro também terá aulas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Redação, com a professora Andresa Soares. O intervalo será acompanhado pela apresentação do rapper Japão.

Educação, cultura e formação cidadã

A programação cultural é parte da proposta do Nossa Vez de aproximar educação, arte e formação cidadã. Os momentos culturais acontecem durante o intervalo dos aulões e levam apresentações de artistas para dentro dos espaços onde os estudantes estão reunidos para a preparação para o Enem.

No Gama, o público terá a apresentação do rapper Japão, que também participou da primeira edição do projeto, realizada em Brazlândia. Já no Recanto das Emas, a atração será o rapper Fillipe Costta. A presença dos artistas reforça a ideia de que a formação dos jovens não se limita à preparação acadêmica, mas também envolve acesso à cultura e valorização da produção artística.

Depois da estreia em Brazlândia, o Nossa Vez segue neste sábado com as duas edições simultâneas e, nas semanas seguintes, chega a Planaltina, Estrutural (SCIA), Ceilândia, Taguatinga e Samambaia. O projeto terá ainda uma segunda edição em Ceilândia.

“É importante que, por meio desse projeto, ocupemos cada vez mais a universidade. É um espaço que é nosso, construído por todos nós e do qual é preciso garantir o acesso. É fornecer o conhecimento para chegar na prova do Enem, arrasar e garantir a vaga na universidade, que é para isso que servem as políticas públicas”, observa a professora de história, Keilla Vila Flor.

Para o Instituto Rosa dos Ventos, levar os aulões para diferentes regiões é também uma forma de aproximar os estudantes das possibilidades de acesso ao ensino superior. Ao descentralizar a preparação para o Enem, o projeto busca reduzir barreiras e fortalecer o protagonismo da juventude da rede pública.

“A gente vê os aulões cheios de estudantes com muita vontade de transformar suas vidas por meio do ensino superior. Dominar os conteúdos é um grande desafio, mas a gente observa também que a motivação é um componente fundamental para conquistar esse sonho. O Nossa Vez traz esse formato interdisciplinar, com um time de primeira de professores, mas o emocional também é trabalhado nesses encontros. Eles precisam acreditar que é possível”, afirma a presidente do instituto, Stéffanie Oliveira, que lembra que a edição de Brazlândia teve quase 90 inscrições.

O Nossa Vez é uma realização do Instituto Rosa dos Ventos, em parceria com a Secretaria Nacional de Juventude do Governo Federal.

Serviço – Projeto Nossa Vez — Aulões Preparatórios para o Enem

Data: 22 de agosto de 2026 (sábado)

Horário: 7h30 às 12h30

Inscrição: gratuita, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczW5P5p1420Fr5CnnkpmylXgx7P2BGSsP6CY48xjJVHdHIFA/viewform

GAMA

Local: EQ 18/19, Área Especial — Setor Leste

Atração cultural: Japão

RECANTO DAS EMAS

Local: Quadra 804, Área Especial 01

Atração cultural: Fillipe Costta