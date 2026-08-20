O escritor penedense Raphael Bruno, natural de Itatiaia (RJ), alcança mais um marco em sua carreira literária com o lançamento de “Umore”, sua obra de número 131. O livro, em formato digital, foi escrito integralmente em língua italiana e reúne uma coletânea de anedotas que celebram o humor e a leveza da cultura italiana.
O título escolhido para a obra — “Umore“, que em italiano significa “humor” — reflete a essência do projeto. As anedotas escritas no idioma italiano transportam o leitor para o universo cômico do dia a dia, com a cadência e o espírito característicos da tradição narrativa italiana. Trata-se de um trabalho que dialoga diretamente com as raízes culturais que influenciaram a formação artística do autor.
Com “Umore”, Raphael Bruno reafirma sua capacidade de transitar entre idiomas, formatos e temáticas, mantendo viva a essência que o acompanha desde os palcos da infância: a arte de fazer rir. O livro em formato digital está disponível para leitores no Brasil e no exterior, somando-se às 130 obras que já fazem parte do acervo literário do autor.
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