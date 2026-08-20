O escritor penedense Raphael Bruno, natural de Itatiaia (RJ), alcança mais um marco em sua carreira literária com o lançamento de “Umore”, sua obra de número 131. O livro, em formato digital, foi escrito integralmente em língua italiana e reúne uma coletânea de anedotas que celebram o humor e a leveza da cultura italiana.

A nova publicação chega ao mercado como mais uma demonstração da versatilidade de Raphael, que ao longo de uma década consolidou sua presença no cenário literário com vendas tanto no Brasil quanto no exterior. Seu primeiro livro, “Músicas e Poesias” , marcou o início de uma trajetória que hoje soma 131 títulos publicados.

O título escolhido para a obra — “Umore“, que em italiano significa “humor” — reflete a essência do projeto. As anedotas escritas no idioma italiano transportam o leitor para o universo cômico do dia a dia, com a cadência e o espírito característicos da tradição narrativa italiana. Trata-se de um trabalho que dialoga diretamente com as raízes culturais que influenciaram a formação artística do autor.

A relação de Raphael com o humor tem origens profundas. Tudo começou aos 10 anos de idade, quando participou do espetáculo “Jesus Nasceu” . Em cena, uma queda inesperada no palco arrancou gargalhadas do público — e foi exatamente ali, naquele momento inesperado, que o escritor descobriu sua vocação para provocar o riso. Aquele episódio, que poderia ter sido um simples acidente, revelou-se o primeiro capítulo de uma carreira dedicada a entreter e emocionar.

Com “Umore”, Raphael Bruno reafirma sua capacidade de transitar entre idiomas, formatos e temáticas, mantendo viva a essência que o acompanha desde os palcos da infância: a arte de fazer rir. O livro em formato digital está disponível para leitores no Brasil e no exterior, somando-se às 130 obras que já fazem parte do acervo literário do autor.

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