O CED 07 – Cívico Militar de Ceilândia – recebeu o Projeto Grooveonline Prevenção e foi prestigiado pela presença do Senador Izalci

Tratando de questões importantes como a importância do ser, de estudar, o Bullying, a violência e o vício. Tornando o dia daquelas pessoas ainda mais especial. Tocando profundamente cada um que participa das apresentações.

Um grande público

No CED 07, em torno de 1900 pessoas estiveram na quadra da escola..

Conscientizar, despertar e refletir

Além de conscientizar sobre os malefícios do vício, das drogas e da violência, o Projeto Grooveonline Prevenção promove um momento de reflexão sobre a importância do ser, de estudar e pensar no que será do futuro. Incentivando e motivando. Só depende deles, ter força de vontade, determinação e foco. Estudar é preciso, para que se tenha um futuro promissor lá na frente.

Uma escola participativa e inclusiva

No CED 07, durante a apresentação, o Youtuber e baterista, Lucas Gonçalves e Dhemis Messias interagiram com a galera. Eles chamaram pessoas da plateia para participarem das atividades do dia. No decorrer dos trabalhos, Dhemis Messias chamou pessoas da plateia para dançar.

Na parte da manhã a aluna Maria Eduarda, foi ao palco cantar com a banda Grooveonline.

O menino Cauã, devidamente paramentado com o uniforme da Polícia Militar do DF,instituição a qual tem muita admiração. Foi ao palco e falou da importância do amor ao próximo, e de não fazer o mal, mas sempre fazer o bem. O jovem Cauã é portador da síndrome de Tourette e de autismo. Durante sua participação, o público ovacionou o nome dele.

O Centro de Educacional Cívico Militar de Ceilândia é uma escola muito inclusiva, atendendo muitos alunos especiais. No período da tarde eles marcaram uma forte presença na quadra da escola.

A diretora Professora Adriana, a vice-diretora Professora Cristiane, professores e servidores, receberam o projeto com muito carinho e dedicação. Eles agradeceram por sua escola receber o Projeto Grooveonline Prevenção.

Presença ilustre:

O CED 07 recebeu a presença do Senador Izalci Lucas (PL-DF). O Senador, que é considerado “Pai da Educação”, junto com sua equipe de assessores, foram muito bem recebidos.

Izalci Lucas acompanhou toda a apresentação da manhã. Ele, inclusive, participou de uma das atividades, onde dançou forró com uma professora.

Ao final o senador ficou muito impactado com a força que esse projeto tem. Izalci Lucas tem sido um dos grandes responsáveis pela continuidade dessa obra.

Representação de vivências do cotidiano

A Companhia de Teatro Lábios da Lua, realiza um momento muito importante. Utilizando-se das artes cênicas, os integrantes da Cia. dramatizam cenas do cotidiano. Onde representam situações de violência, Bullying e vício e tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual.

São os apoios que possibilitam a realização desta magnífica obra

Tudo o que é executado ao longo dos dias, as apresentações da banda, palestras, oficinas musicais, teatro só é possível graças aos apoiadores. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o produtor de eventos Geraldinho Gonçalves

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Que tem como presidente o Sr. Geovane Batista dos Santos.

O Projeto, tem contemplado dezenas de escolas no DF e já alcançou mais de 50 mil alunos. Beneficiados e impactados pelo projeto.

