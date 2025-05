Prefeito Marcus Vinícius faz entrega de novos ônibus municipais em Valparaíso de Goiás

O prefeito Marcus Vinicius entregou, na quinta-feira (8), a nova frota de ônibus que vai atender ao transporte municipal de Valparaíso de Goiás. O evento ocorreu às 10h, na Praça Central do bairro Céu Azul. A entrega representa um marco no sistema de transporte público da cidade. Desde que a Valparaíso teve um aumento significativo no coeficiente populacional, o transporte urbano, municipal, vinha demonstrando ser ineficiente para a demanda crescente. A prefeitura, também, entra com o projeto de tarifa reduzida para melhorar no transporte público municipal.

Novos veículos em maior quantidade

A nova frota conta, inicialmente, com 10 veículos, sendo oito em operação e dois de reserva técnica. Segundo a prefeitura, a previsão é de que, até 2027, a cidade tenha, entorno de, 30 ônibus em circulação. Ampliando significativamente a cobertura e a frequência do transporte coletivo em Valparaíso.

Tarifa com desconto e gratuidade mantida para grupos prioritários

Uma das novidades apresentada pela prefeitura nesse novo sistema é a tarifa com desconto de 50%, que passa a custar R$ 2,90. O benefício será estendido a todos os usuários, com subsídio adicional para estudantes, que também terão direito ao desconto de metade do valor. Grupos como idosos, gestantes e agentes comunitários de saúde continuarão tendo gratuidade assegurada, conforme a legislação vigente.

Veja como foi a entrega dos novos ônibus