O Projeto Grooveonline Prevenção chega a escolas de Valparaiso de Goiás, promovendo dias de muita alegria, conscientização e emoção

Excelente públicoDurante as apresentações, em torno de 648 pessoas estiveram presentes na quadra. As apresentações ocorreram nos dois turnos.
Semeando, conscientizando e emocionandoLucas, que é baterista, Youtuber e palestrante, interagiu com a platéia. Tocou com a banda Grooveonline e realizou uma palestra sobre musicalidade e Internet.Sob o lema de, “Eu Acordei pra dar Certo”. e com uma forte pegada motivacional. Dhemis Messias conversou com a galera, reforçando a importância de estudar, valorizar o espaço escolar e a família. Planejar o futuro trabalhando bem hoje. Dhemis tem reforçado muitas coisas positivas. Para Dhemis, quando você acorda todo dia pra dar certo, consegue ir cada vez mais longe.A Companhia de Teatro Lábios da Lua se apresentou, dramatizando cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e vício, tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual
Momentos que impactaram profundamenteA galera, muito animada, aproveitou cada momento, nos dois turnos de apresentações. Os alunos, professores e servidores amaram a passagem do Projeto em sua escola.Durante a palestra do Dhemis Messias ele conta uma vivência de vida relacionada a sua avó. Reforçando a importância de valorizar o hoje, Dhemis conta como foi a última vez que esteve com sua avó. Esse seu relato de vida impactou muitos dos presentes. Crianças choraram de emoção. Dhemis, ao contar sua vivência, quis demonstrar a importância de valorizar cada momento, pois nunca saberemos se aquele será o último.
Música e Cultura em prol da EducaçãoA Escola Municipal Cora Coralina se mostrou um local muito participativo e receptivo.Durante as apresentações integrantes da plateia foram ao palco para poderem participarem das atividades. Professores dançam forró. Alunos cantam e rimam.No período da tarde houve uma batalha de bateria entre alunos. O aluno João saiu vitorioso.
Um Projeto de extrema importânciaA direção, coordenação e professores ficaram maravilhados e impactados com a dinâmica das apresentações do Projeto Grooveonline Prevenção.O Diretor, Prof. Diolan Batista Porto, agradeceu pela passagem do projeto e ficou impressionado com tudo que ocorreu na sua escola.
Nós agradecemos por tudo. Esse projeto vem pra fazer a diferença e pra acrescentar na vida dos nossos alunos. Trazendo uma mensagem maravilhosa. Tanto no desenvolvimento pessoal, quanto construção de cidadãos de índole positiva. A nossa escola sempre estará de portas abertas para o Grooveonline Prevenção! Destacou Prof. Diolan..
Presenças ilustresNa escola de hoje teve a presença do Neném do Park e do Tom Tom. Neném do Park é uma grande liderança em Valparaiso. O Tom Tom é pré candidato ao Conselho Tutelar na cidade.Neném do Park enalteceu o Projeto. Ele, também, fez agradecimentos aos parlamentares Lucas do Vale e Paulo do Vale, deputados de Goiás, pelo apoio que tem dado a educação no Estado.
O Grooveonline Prevenção é um Projeto grandioso e foi um enorme sucesso, hoje. Ressaltou Neném do Park .Tom Tom, também elogiou o Projeto e disse esperar que as pessoas abracem o Grooveonline Prevenção. Ele agradeceu o prefeito da cidade, Marcus Vinícius.
O Projeto Grooveonline Prevenção está chegando para revolucionar Valparaiso. Destacou Tom Tom.
São os apoios que possibilitam a realização desta obraTodo o trabalho executado ao longo destes dias, as apresentações, palestras e o teatro, só é possível graças aos apoiadores.Toda a equipe de trabalho do projeto atua bem afinada, como a Coordenadora Geral Simone Gonçalves, que garante que toda a equipe esteja bem assessorada. Tendo como produtor executivo Carlos Henrique Ribeiro Gonçalves.O idealizador do Projeto, Geraldinho Gonçalves tem agradecido o apoio do senador Izalci Lucas na destinação da verba necessária para que este magnífico Projeto continue cumprindo o seu papel.A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Que tem como presidente o Sr. Geovane Batista dos Santos.
Saiba mais sobre o Projeto Grooveonline Prevenção:YouTube: YouTube.com/Grooveonline Instagram: Instagram.com/lucasgrooveonline
Está gostando do nosso conteúdo?
Torne o Gama Cidadão uma fonte de sua preferência no Google para ver mais do nosso conteúdo quando ele for relevante para você.
Você precisa fazer login para comentar.