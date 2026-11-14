O Projeto Grooveonline Prevenção chega a escolas de Valparaiso de Goiás, promovendo dias de muita alegria, conscientização e emoção

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Na sexta-feira 13/08, o Projeto Grooveonline Prevenção realizou sua primeira apresentação em Valparaíso de Goiás. O Projeto esteve na Escola Municipal Cora Coralina, localizada no bairro Jardim Céu Azul.
Alunos, professores e servidores tiveram um dia inesquecível, de muita alegria impacto e emoção. Abordando questões importantes, e transformando profundamente, a vida de todos que participam deste projeto.

Excelente público

Durante as apresentações, em torno de 648 pessoas estiveram presentes na quadra. As apresentações ocorreram nos dois turnos.

Semeando, conscientizando e emocionando

Lucas, que é baterista, Youtuber e palestrante, interagiu com a platéia. Tocou com a banda Grooveonline e realizou uma palestra sobre musicalidade e Internet.
Sob o lema de, “Eu Acordei pra dar Certo”. e com uma forte pegada motivacional. Dhemis Messias conversou com a galera, reforçando a importância de estudar, valorizar o espaço escolar e a família. Planejar o futuro trabalhando bem hoje. Dhemis tem reforçado muitas coisas positivas. Para Dhemis, quando você acorda todo dia pra dar certo, consegue ir cada vez mais longe.
A Companhia de Teatro Lábios da Lua se apresentou, dramatizando cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e vício, tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual

Momentos que impactaram profundamente

A galera, muito animada, aproveitou cada momento, nos dois turnos de apresentações. Os alunos, professores e servidores amaram a passagem do Projeto em sua escola.
Durante a palestra do Dhemis Messias ele conta uma vivência de vida relacionada a sua avó. Reforçando a importância de valorizar o hoje, Dhemis conta como foi a última vez que esteve com sua avó. Esse seu relato de vida impactou muitos dos presentes. Crianças choraram de emoção. Dhemis, ao contar sua vivência, quis demonstrar a importância de valorizar cada momento, pois nunca saberemos se aquele será o último.

Música e Cultura em prol da Educação

A Escola Municipal Cora Coralina se mostrou um local muito participativo e receptivo.
Durante as apresentações integrantes da plateia foram ao palco para poderem participarem das atividades. Professores dançam forró. Alunos cantam e rimam.
No período da tarde houve uma batalha de bateria entre alunos. O aluno João saiu vitorioso.

Um Projeto de extrema importância

A direção, coordenação e professores ficaram maravilhados e impactados com a dinâmica das apresentações do Projeto Grooveonline Prevenção.
O Diretor, Prof. Diolan Batista Porto, agradeceu pela passagem do projeto e ficou impressionado com tudo que ocorreu na sua escola.
Nós agradecemos por tudo. Esse projeto vem pra fazer a diferença e pra acrescentar na vida dos nossos alunos. Trazendo uma mensagem maravilhosa. Tanto no desenvolvimento pessoal, quanto construção de cidadãos de índole positiva. A nossa escola sempre estará de portas abertas para o Grooveonline Prevenção! Destacou Prof. Diolan..

Presenças ilustres

Na escola de hoje teve a presença do Neném do Park e do Tom Tom. Neném do Park é uma grande liderança em Valparaiso. O Tom Tom é pré candidato ao Conselho Tutelar na cidade.
Neném do Park enalteceu o Projeto. Ele, também, fez agradecimentos aos parlamentares Lucas do Vale e Paulo do Vale, deputados de Goiás, pelo apoio que tem dado a educação no Estado.
O Grooveonline Prevenção é um Projeto grandioso e foi um enorme sucesso, hoje. Ressaltou Neném do Park .
Tom Tom, também elogiou o Projeto e disse esperar que as pessoas abracem o Grooveonline Prevenção. Ele agradeceu o prefeito da cidade, Marcus Vinícius.
O Projeto Grooveonline Prevenção está chegando para revolucionar Valparaiso. Destacou Tom Tom.

São os apoios que possibilitam a realização desta obra

Todo o trabalho executado ao longo destes dias, as apresentações,  palestras e o teatro, só é possível graças aos apoiadores.Toda a equipe de trabalho do projeto atua bem afinada, como  a Coordenadora Geral Simone Gonçalves, que garante que toda a equipe esteja bem assessorada. Tendo como produtor executivo Carlos Henrique Ribeiro Gonçalves.O idealizador do Projeto, Geraldinho Gonçalves tem agradecido o apoio do senador Izalci Lucas na destinação da verba necessária para que este magnífico Projeto continue cumprindo o seu papel.A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Que tem como presidente o Sr. Geovane Batista dos Santos.
Saiba mais sobre o Projeto Grooveonline Prevenção:
YouTube: YouTube.com/Grooveonline Instagram: Instagram.com/lucasgrooveonline

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