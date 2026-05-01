Som alto e muita baderna, quiosque em Ceilândia Norte inferniza a vida dos moradores próximos

Noites lotadas, som alto, pessoas bebendo e até urinando em área pública, bagunça e perturbação do sossego. Essa é descrição do que ocorre em um quiosque situado entre a EQNN 23/25 de Ceilândia Norte. Moradores próximos relatam um cenário de completa desordem.

Segundo os moradores, a situação, que começou há alguns anos, tem se agravado. Eles afirmam que o referido quiosque vai além de sua finalidade original e se transforma em fonte de transtornos constantes.

Assassinato no quiosque

O local que é alvo de reclamações chegou a ser palco de um assassinato. O crime ocorreu por volta de 1h da madrugada de 24/2/2008, na EQNN 23/25, próximo ao local.

Na época dois dos PMs tinham recebido uma denúncia de perturbação da paz em Ceilândia Norte. Ao chegarem no local, mandaram o dono do quiosque, Gilmar Vareto Damazio, reduzir o volume do som. Um pouco mais tarde Gilmar voltou a colocar som alto e, desta vez, o grupo de cinco policiais determinou que ele fechasse as portas do estabelecimento.

Segundo a acusação, os denunciados arrastaram a vítima até a rua e o derrubaram no chão, e deram diversos chutes, alguns na cabeça. Os policiais teriam deixado o local sem dar assistência à vítima, que foi socorrida por testemunhas, mas Gilmar não resistiu aos ferimentos. Policiais envolvidos no caso foram condenados por homicídio qualificado.

Um problema que persiste há anos

O problema desse quiosque não é recente. Apurado por nossa reportagem, esse local vem funcionando e causando transtornos a população à quase duas décadas.

A presença da polícia no local é algo recorrente. Os moradores próximos chamam a polícia na expectativa que possam voltar a terem momentos de paz. Mas é só a polícia sair que a baderna retorna.

Segundo relatos apurados pela reportagem o GDF pouco caso faz disso e o quiosque segue funcionando e incomodando.

Nas redes sociais, moradores próximos denunciam toda a baderna e perturbação do sossego ocorridas por conta deste quiosque.

Um local irregular

O quiosque situado entre a EQNN 23/25 de Ceilândia Norte possui diversas irregularidades. Não bastasse o transtorno que tem gerado por conta da baderna que costuma ser o local. A propriedade em si é irregular.

Segundo apurado pela reportagem o local onde funciona o quiosque é uma concessão pública. E, por lei, o detentor da concessão não pode repassar isso a nenhuma outra pessoa. Ocorre que, no caso desse quiosque, o concessionado está alugando o local para que outra pessoa faça uso dele.

Quem cuida do estabelecimento comercial instalado nesse quiosque não é o detentor da concessão pública do mesmo. Tampouco poderia, sequer, estar locando aquele espaço.

A vizinhança pede que o GDF tome providências. Porém, nada até o momento correu de concreto. Enquanto isso, moradores das quadras EQNN 23/25 tem de conviver com toda essa baderna causada por esse quiosque.

A pergunta que fica é, até quando os moradores dessa região terão de aguentar a presença desse quiosque, em seu pleno funcionamento?

Seguimos de olho!