A cobertura de milhões! Pela primeira vez na Sapucaí a trabalho, as amigas Tata Estaniecki e Boo Unzueta, hosts do POD DELAS, um dos Podcasts mais comentados do momento, serão as responsáveis pela cobertura do Camarote Brahma Nº1, diretamente da Sapucaí, que acontece nesta sexta-feira (22).

E não para por aí! As apresentadoras também estão confirmadas para cobrir o Camarote Bar Brahma, no Anhembi, neste sábado (23). Após o anúncio, Tata demonstrou toda sua felicidade em fazer parte deste momento especial: “Eu e a Bruna estamos em choque! A gente não está nem acreditando, em êxtase, muito felizes. Não deixem de acompanhar a gente!”.

Bruna, por sua vez, também apareceu nos seus stories bastante empolgada com a novidade: “Gente, vocês tem noção que a gente vai estar ao vivo para vocês no Brahma N1° na Sapucaí?”.

Sempre com leveza e bom humor, juntas, as influenciadoras ultrapassam 10 milhões de seguidores em suas redes sociais e possuem mais de 130 entrevistas de sucesso no POD DELAS. Nomes como Hugo Gloss, Ana Clara, Virgínia, Bruna Marquezine, Whindersson Nunes e Gkay já passaram pelo Podcast, onde os vídeos somam mais de 20 milhões de visualizações.

A transmissão será realizada ao vivo no canal oficial do POD DELAS no Youtube, onde Tata e Boo, conhecidas por manterem sempre um bate-papo super descontraído e engraçado, estarão entrevistando celebridades dos mais diversos nichos que estarão curtindo o evento no camarote.

Acompanhe a cobertura completa!