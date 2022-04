O Camarote Brahma Nº1 promoveu um encontro pra lá de especial na primeira noite de desfiles do Carnaval carioca (22). A musa do evento, Winnie Harlow veio ao Brasil a convite da Colcci – marca que assina a camiseta oficial do evento-, e brilhou ao lado da estrela Natália Deodato, participante da última edição do Big Brother Brasil.

Esse encontro reforça o compromisso do Camarote Nº1, sob gestão de Marcio Esher, Antônio Oliva, Ju Ferraz e Flávio Sarahyba de exaltar, cada vez mais, as relações plurais e valorizar a força feminina aliada ao que o Carnaval simboliza. “Foi uma noite inesquecível e muito especial para nós com essas duas potências femininas, que representam mais do que diversidade e inclusão, mas a força e a história de vida e superação de cada uma”, aponta Ju Ferraz.

Natália e Winnie são portadoras de vitiligo, uma doença marcada pela perda da coloração da pele, que atinge cerca de 65 a 95 milhões em todo o mundo, segundo dados da Vitiligo Research Foundation. A ex-BBB ficou extremamente feliz com o encontro: “A Winnie foi uma grande inspiração na minha vida e proporcionou ainda mais garra para que eu alcançasse os meus objetivos”, aponta.

Já a top model Winnie Harlow, que aterrissou nas areias cariocas e teve a sua primeira vez como musa em um camarote do Carnaval brasileiro, vibrou ao conhecer Natália.

Confira os registros desse encontro!

Fotos: Brazil News