Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). A competição é voltada para estudantes de escolas municipais, estaduais, federais e de colégios particulares de todo país. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelas instituições de ensino através do site da OBMEP até o dia 17 de março.

Realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), as provas da OBMEP são aplicadas em duas fases a estudantes do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e ensino médio. A primeira fase é composta por uma prova objetiva de 20 questões. Já a segunda tem uma prova discursiva elaborada com seis questões.

A primeira fase será realizada no dia 7 de junho e será preparada de acordo com o grau de escolaridade do aluno: Nível 1 (6º e 7º anos), Nível 2 (8º e 9º anos) e Nível 3 ( ensino médio ). Os classificados para a próxima fase vão realizar a prova da segunda etapa no dia 8 de outubro.

O resultado tem previsão de ser divulgado no dia 20 de dezembro e os alunos premiados com medalha de ouro, prata ou bronze são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica (PIC Jr.) como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil