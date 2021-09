Parceria entre banco Itaú e escola de programação oferece curso gratuito

Especialização na área de TI será ministrada pela escola de programação Let’s Code

Realizado pelo banco Itaú, em parceria com a escola de programação Let’s Code, o 1º Bootcamp Externo Itaú Dados recebe inscrições até hoje (24). Interessados em aprender um pouco mais da área de Tecnologia da Informação (TI) devem acessar o site do programa para se inscrever.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, algum conhecimento na área e não ser colaborador do Itaú. Serão, ao todo, 480 horas de formação, divididas em 8 horas de aulas por dia com especialistas durante o período de 12 semanas. O início das aulas está previsto para o dia 18 de novembro.

De acordo com o CEO da Let’s Code, Felipe Paiva, a iniciativa tem como objetivo “formar profissionais de maneira pragmática, com tecnologias modernas e garantir que eles saibam programar de verdade ao final do programa”.

O programa visa conseguir atrair profissionais de diferentes perfis e regiões do Brasil sem exigir uma formação específica. Durante o curso online e gratuito de TI serão discutidos alguns temas, como: Lógica de Programação em Python, Banco de Dados, Decision Science e Data Science. No fim do curso, os aprovados terão a chance de ser contratados para integrar a equipe de tecnologia do Itaú. Para participar do processo de contração é necessário ter conhecimento e contato mínimo com lógica da programação.

Segundo os organizadores, serão escolhidos os 30 melhores perfis com foco em diversidade. Ao longo do bootcamp, os alunos serão avaliados a partir de critérios como engajamento (presença e entrega de projetos), além de autonomia e interações com os demais colegas durante o período de curso.

Já o processo seletivo em si será realizado em três fases. A primeira é composta por prova de lógica, lógica da programação e apresentação pessoal com vídeo de até 3 minutos. Na segunda etapa, haverá dinâmica em grupo com os especialistas do Itaú e Let’s Code. E, por fim, curso síncrono de lógica da programação para avaliar os candidatos na prática.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil