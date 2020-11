Participe do I Encontro Brasileiro de Proteção Eletromagnética

Promotor de Justiça será o mediador da sessão sobre direito brasileiro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 30 de novembro

Estão abertas as inscrições para o I Encontro Brasileiro de Proteção Eletromagnética. Com o tema “Cidades Saudáveis e Sustentáveis: Poluição Eletromagnética e Vulnerabilidade”, o evento será realizado em formato virtual, de 1º a 4 de dezembro. O objetivo é debater formas de proteção e redução dos riscos à saúde causados pela poluição eletromagnética.

Especialistas nas áreas jurídica, ambiental e de saúde participarão de quatro sessões temáticas. O promotor de Justiça Roberto Carlos Batista será o mediador da sessão “Direito brasileiro”. Também estão previstos os temas “Comunicações móveis e saúde”, “Edificações saudáveis” e “Sociedade civil em ação”.

“Ainda existe, atualmente, uma falta de conhecimento sobre o que é poluição eletromagnética, das formas de se proteger das radiações eletromagnéticas e também dos reais riscos à saúde. No encontro, pretendemos oferecer informações e dar visibilidade para as possíveis formas de ação social”, destaca Batista.

O encontro é promovido pela Campanha SlowPhone Brasil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas clicando aqui.

Confira a programação completa:

1º de Dezembro

17h: Abertura

17h30: Mesa 1 – Comunicações móveis e a Saúde

Mediação: Álvaro Salles – Professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFRGS

Convidados:

Cláudio Fernández – Professor pesquisador em Eletrônica pelo IFRS

Geila Vieira – Médica

Adilza Dode – Pós-doutora em Poluição Ambiental e Exposição Humana a Campos Eletromagnéticos

2 de Dezembro

17h: Mesa 2 – Edificações Saudáveis

Mediação:

Ormy Hütner Jr. – Doutorando em Meio Ambiente e Desenvolvimento

Convidados:

Eugênio Lopes – Engenheiro Eletrotécnico

Silvia de Santos García – Mestre em bioconstrução

Robert Steller – Presidente da empresa Breathing Easy Building Biology Consultoria Ambiental

3 de Dezembro

17h: Mesa 3 – Direito Brasileiro

Mediação: Roberto Carlos Batista – promotor de Justiça do MPDFT

4 de Dezembro

17h: Mesa 4 – Articulação e Ação Popular

Mediação: Fabiano Lauser – criador da Campanha SlowPhone

Convidados:

Marileia G. Zanette – Pesquisadora dos efeitos biológicos da poluição eletromagnética

Ana Maria Valls – Farmacêutica-bioquímica e conselheira da Agapan

José Carlos (Zeca) Virtuoso – Doutor em Ciências Ambientais

Informações no telefones: (61) 3343-9604/9754/99303 6173

*Com informações do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT – 06/11/2020