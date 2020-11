Preparatório Enem: instituições oferecem materiais gratuitos sobre a prova

Aulas podem ser acessadas a qualquer momento

A Faculdade Cultura Inglesa está disponibilizando três cursos gratuitos e a distância para estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2020. Os cursos ficarão com inscrições abertas até o dia 1º de fevereiro de 2021, data posterior à realização do Enem, previsto para ser aplicado nos dias 17 e 24 de janeiro, para a versão impressa, e 31 de janeiro e 7 de fevereiro, para a versão digital.

Os vídeos com os conteúdos formativos foram produzidos por professores da Faculdade Cultura Inglesa e não é necessário comprar material didático, nem ser aluno da instituição. Os participantes podem estudar seguindo seu próprio ritmo, onde e quando quiserem, além de poderem montar sua carga horária escolhendo os cursos que mais lhe interessam.

O curso de Língua Inglesa, por exemplo, tem a duração de 36 horas e foi montado com o objetivo de auxiliar o aluno a desenvolver técnicas e estratégias de compreensão de textos em Inglês. Já o curso de Língua Portuguesa tem duração de 20 horas e o Preparatório ENEM para Literatura possui 10 horas. Avaliações dos anos anteriores são utilizadas como base para realização de exercícios ao longo do curso.

Curso preparatório com o Educa Mais Brasil

Outra instituição que oferece conteúdo preparativo personalizado para o Enem é o Educa Mais Brasil. No site www.educamaisbrasil.com.br/educacao é possível encontrar notícias, dicas e outros assuntos sobre a prova totalmente gratuitos. Além disso, o Educa também incentiva a educação em todas as modalidades de ensino – como, também, cursos preparatórios pra o ENEM – com bolsas de estudo com até 70% de desconto. Basta acessar o site do E+B Educação e conferir os conteúdos.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil