Paula Belmonte de olho no Palácio do Buriti

A deputada federal Paula Belmonte, destaque na Câmara Federal, pode vir a ser adversária do Ibaneis em 2022

A jovem Paula Belmonte tem tido uma avaliação muito positiva na Câmara Federal. Ela vem se destacando na sua atuação como representante do Distrito Federal na casa.

Mas as movimentações políticas no DF já começaram a acontecer entre os partidos e as figuras políticas que possuem mandatos no DF. Por exemplo, na Câmara Legislativa o presidente da casa, Rafael Prudente, já sinaliza que deverá seguir caminhos mais ambiciosos. Ele pretende tentar uma vaga na Câmara Federal.

Já a deputada federal, Paula Belmonte (Cidadania-DF), que vem executando um trabalho diferenciado a nível de DF (sem fazer muito alarde), surge como sendo um nome forte para concorrer ao comando do Palácio do Buriti. Um possível adversária de peso contra o atual governador, Ibaneis Rocha (MDB). Embora nos bastidores os ventos atuais sinalizam, como melhor opção para Paula uma vaga no Senado Federal.

Uma coisa é bem certa, jovem e estreante na política, Paula Belmonte deverá subir mais um degrau representando o DF nas eleições de 2022. A nuvem política se movimenta e já nos dirá o rumo da deputada, se concorrerá ao comando da capital ou a uma cadeira no Senado.

Da redação do Gama Cidadão – 22/11/2020

