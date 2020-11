Neste domingo (22/11/2020) o ex-deputado federal Rôney Nemer, juntamente com seu grupo político de Novo Gama compareceram a paróquia Imaculada Conceição para agradecer a Deus pela vitória é reconhecer a importância de sua presença na conquista do Júlio César, futuro representante da Câmara dos Vereadores do Novo Gama. A missa ocorreu em clima sacro religioso e foi visível a disciplina religiosa dos envolvidos.

Júlio César vai ser vereador de 2021 à 2024, ficou em oitavo lugar. Seu trabalho já é reconhecido no município do Novo Gama, e a vitória é uma consagração pelos anos de luta e trabalhos pelos anseios da comunidade.

Entre trancos e barrancos Educação vence no Novo Gama

Por Danrley Pereira – Da redação do Gama Cidadão.

