A iniciativa é realizada pelo Pontão Popular e Periférico VOAR com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB-DF) e é fruto de um Termo de Cooperação Cultural firmado entre o Instituto Voar Cultural, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (SECEC-DF) e o Ministério da Cultura, no âmbito da Política Nacional de Cultura Viva.

“O fortalecimento da cultura começa quando surgem oportunidades concretas para que novos artistas ocupem os espaços públicos e apresentem seu trabalho. Este chamamento foi pensado exatamente para ampliar esse acesso, valorizar a produção cultural das periferias e fortalecer as manifestações populares do Distrito Federal”, afirma Jairo Mendonça, presidente do Instituto Voar Cultural.

Quem pode participar – Podem se inscrever pessoas jurídicas de natureza cultural, microempreendedores individuais (MEIs), associações, cooperativas, grupos representados por pessoa jurídica, coletivos sem CNPJ e novos artistas que possuam condições técnicas e artísticas para realizar as apresentações. Caso não haja número suficiente de propostas habilitadas do Gama, poderão ser selecionadas atrações de outras regiões administrativas do Distrito Federal.

Categorias selecionadas – A chamada pública prevê a seleção de uma quadrilha junina, um grupo ou artista de forró e duas batalhas de rima. As apresentações terão duração entre 30 e 40 minutos, conforme a categoria, com ajuda de custo de R$ 500 a R$ 1.000, totalizando R$ 3 mil destinados ao chamamento.

Como se inscrever -As inscrições permanecem abertas de 7 a 16 de julho. Os interessados deverão preencher o formulário eletrônico previsto no edital e encaminhar, por e-mail, o release da atração, portfólio, duas fotografias em boa resolução, documento de identidade do representante, rider técnico e link de teaser ou vídeo de apresentação.

Resultado – O resultado da seleção será divulgado em 20 de julho, e o contato com os artistas selecionados será feito no dia seguinte. Todas as informações oficiais, comunicados e eventuais atualizações sobre o processo seletivo serão publicados exclusivamente no Instagram @pontaovoar.

Conselho Gestor do Pontão Popular e Periférico Voar – A gestão do projeto é compartilhada por um Conselho Gestor, formado por Pontos de Cultura da rede de atuação do Pontão, garantindo participação coletiva e articulação em rede. Integram o Conselho Gestor: Ciarticum, Menino de Ceilândia, Instituto Voar Cultural, Invenção Brasileira e Mamulengo Sem Fronteiras. O Conselho atua no planejamento, acompanhamento, mobilização, articulação em rede e avaliação das ações do Pontão.