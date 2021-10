O curso de Especialização em Ensino de Ciências e Matemática (PGECMAT) para o Ensino Fundamental do Instituto Federal de Brasília-IFB/Campus Gama foi um sonho sonhado por muitos profissionais da educação. Hoje esse sonho se concretiza com o ingresso da primeira turma discente. Para o IFB-Campus-Gama, esse é um momento muito especial, por isso o Colegiado do Curso preparou com muito carinho a Jornada de acolhimento discente (2021.2): Porque “É preciso Ser Mais” (Paulo Freire 100 anos) e tem a alegria de convidar toda a comunidade para celebrar o momento.

A Coordenadora, Profa. Êrika Cruvinel, explica que o curso Lato Sensu tem uma carga horária de 440h e vai contribuir com a qualificação de profissionais licenciados em Química, Física, Biologia, Matemática e Pedagogia, além de produzir conhecimento através da pesquisa.

05/10/21 (19h)

– Conferência “O papel da comunicação científica na construção de uma sociedade verdadeiramente democrática”

– Divulgação do Número Especial Revista Nova Paideia “Paulo Freire (1921-2021): educação, utopias e concretudes”

Conferencista: Dr. Cláudio Nei da Silva (Prof. do IFB e Editor Chefe da Revista Nova Paideia)

14/10/21 (19h)

– Conferência “Contribuições do pensamento de Paulo Freire para a formação docente”

Conferencista: Dra. Anatália de Oliveira (UFOB)

20/10/21 (19h)

– Aula Magna “Reflexões sobre a formação docente na área de Ciências e Matemática”

Conferencista: Dra. Ana Cristina Duarte (UESB)

Para participar acesse a TV IFB no Youtube