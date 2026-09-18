Prefeitura de Valparaíso de Goiás entrega e reforça estrutura de limpeza urbana

Oito caminhões, 80 novos colaboradores e novos equipamentos passam a integrar os serviços de limpeza urbana do município.

A Prefeitura de Valparaíso de Goiás entregou uma nova estrutura para reforçar os serviços de limpeza urbana do município. A iniciativa inclui oito novos caminhões de coleta, 80 novos colaboradores e maquinários destinados às equipes que atuam na manutenção e limpeza das vias e espaços públicos.

Os novos caminhões contam com tecnologia embarcada, incluindo câmeras de segurança e sistema de rastreamento. Os recursos permitem ampliar o acompanhamento das operações, contribuir para a segurança dos coletores e oferecer maior controle sobre a execução das rotas de coleta.

Outra novidade será a disponibilização de informações sobre os horários de coleta. Nos próximos dias, os moradores poderão acessar um aplicativo por meio de um link e consultar a previsão de passagem do caminhão em sua região. A ferramenta busca facilitar o planejamento dos moradores e melhorar a comunicação sobre o serviço.

“São caminhões que, além de novos, vão poder fazer com que o nosso morador consiga, de fato, analisar o serviço e garantir que a coleta seja feita no horário e no tempo certo”, destacou o prefeito Marcus Vinicius.

De acordo com o prefeito, o sistema de rastreamento também permitirá comprovar a passagem dos veículos pelas ruas, contribuindo para esclarecer eventuais dúvidas relacionadas à realização da coleta.

Mais equipamentos para as equipes

Além da nova frota de caminhões, a estrutura de limpeza urbana também foi reforçada com novos maquinários. Entre os equipamentos estão roçadeiras e sopradores, que serão utilizados pelas equipes nos serviços de manutenção, limpeza e conservação dos espaços públicos.

Para o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Wagner Paixão, a ampliação da estrutura permitirá organizar melhor as equipes e fortalecer a prestação dos serviços.

“Uma equipe agora organizada, uma equipe completa, com caminhões novos, com maquinários novos. Tenho certeza que a nossa cidade agora terá um novo rumo na questão da limpeza, da higiene da nossa cidade”, afirmou.

Com a renovação da frota, a chegada de novos equipamentos e o reforço das equipes, a Prefeitura busca ampliar a capacidade operacional da limpeza urbana e oferecer mais eficiência, segurança e acompanhamento dos serviços prestados à população.

Fonte: ASCOM Valparaiso de Goiás