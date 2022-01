Projeto recupera escolas para reduzir evasão

Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) apontam que a evasão escolar no Brasil atingiu cinco milhões de estudantes. Ainda de acordo com a fonte, nos últimos anos, o país vinha avançando, mesmo que lentamente, no acesso de crianças e adolescentes à escola, porém, com a pandemia, o país ainda corre risco de regredir duas décadas.

No país, quatro em cada dez estudantes da rede pública correm o risco de abandonar a escola motivados por gravidez, a necessidade de trabalhar, falta de expectativa no futuro e desinteresse.

Algumas iniciativas promovem ações para evitar o abandono escolar como a campanha “Volta Pra Escola”, do Instituto Natura, que tem o objetivo de sensibilizar as consultoras, seus familiares e clientes sobre o papel social da escola e a importância do retorno das aulas para diminuir a evasão escolar.

Uma das consultoras beneficiadas com o projeto foi a Líder de Negócios e professora de Geografia Luana Alkimim, 37 anos, que pôde ver as ações de melhoria proporcionadas pelo projeto na escola de um dos seus filhos.

“A escola que o meu filho estudava foi uma das beneficiadas pelo projeto. Os espaços de convívio comum, de alimentação, o parquinho onde as crianças brincavam, foram reformados. Então além de melhorar as escolas, as consultoras são beneficiadas com cursos de idiomas, graduações, pós-graduações, tudo isso com a ajuda do projeto”, detalha a consultora.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil