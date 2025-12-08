    Raad Massouh se filia ao Mobiliza 33 e reforça nova fase do partido

    O ex-deputado distrital e empresário Raad Massouh oficializou sua filiação ao Partido Mobiliza, antigo PMN. Com trajetória marcada pelo sucesso empresarial, dois mandatos na Câmara Legislativa do DF e forte atuação comunitária, Raad é reconhecido como exemplo de perseverança e comprometimento público.
    Morador da Saída Norte, ele retorna ao cenário político trazendo a experiência de quem vive diariamente os desafios da região. Com foco especial em Sobradinho, apresenta propostas concretas e estruturantes — sempre guiado por sua filosofia de “ouvir mais a população do que falar”.
    Principais propostas para Sobradinho:
    • Criação de duas novas Regiões Administrativas: Grande Colorado e  Nova Colina, sem aumento de gastos públicos;
    • Construção da segunda ponte de acesso a Sobradinho II, aliada à formação de um grande lago que beneficiará Sobradinho I e II com novas áreas de esporte, lazer e convivência.
    O presidente do Mobiliza, Rogério Campos, ressaltou o peso político da chegada de Raad ao partido:
    “A filiação de um nome forte como o Raad reforça nossa estratégia de elegermos três deputados distritais e promovermos o processo de renovação e avanços que o DF precisa.”
    A entrada de Raad Massouh no Mobiliza movimenta o cenário político do Distrito Federal e fortalece o partido na caminhada rumo a 2026.

    Israel Carvalho

    Israel Carvalho é jornalista nº. DRT 10370/DF e editor chefe do portal Gama Cidadão.

    Related Posts

    Policiamento de trânsito autua 43 motoristas alcoolizados no fim de semana
    Policiamento de trânsito autua 43 motoristas alcoolizados no fim de semana

    Fiscalização do Detran-DF ainda encontrou 12 motoristas ao volante sem possuir habilitação. Entre sexta-feira (5) e domingo (7), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), com o apoio da…

    Ler mais

    Continuar lendo
    Embaixada do Peru celebra 37 anos da Polícia Nacional com cooperação na área de trânsito
    Embaixada do Peru celebra 37 anos da Polícia Nacional com cooperação na área de trânsito

    Encontro marcou homenagens e a troca de experiências entre Brasil e Peru sobre desafios, práticas e inovações no policiamento de trânsito. A Associação dos Agentes de Trânsito do Brasil (AGTBRASIL)…

    Ler mais

    Continuar lendo

    Pra você

    Raad Massouh se filia ao Mobiliza 33 e reforça nova fase do partido

    Raad Massouh se filia ao Mobiliza 33 e reforça nova fase do partido

    Policiamento de trânsito autua 43 motoristas alcoolizados no fim de semana

    Policiamento de trânsito autua 43 motoristas alcoolizados no fim de semana

    Embaixada do Peru celebra 37 anos da Polícia Nacional com cooperação na área de trânsito

    Embaixada do Peru celebra 37 anos da Polícia Nacional com cooperação na área de trânsito

    Todos os holofotes se voltam para Flávio Bolsonaro, apontado como “herdeiro político” de Jair Bolsonaro

    Todos os holofotes se voltam para Flávio Bolsonaro, apontado como “herdeiro político” de Jair Bolsonaro

    Banda do CEF 11 do Gama impulsiona o DF no cenário musical estudantil brasileiro

    Banda do CEF 11 do Gama impulsiona o DF no cenário musical estudantil brasileiro

    Gama Sul recebe Sarau Luzes Negras em defesa da igualdade racial

    Gama Sul recebe Sarau Luzes Negras em defesa da igualdade racial