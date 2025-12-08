O ex-deputado distrital e empresário Raad Massouh oficializou sua filiação ao Partido Mobiliza, antigo PMN. Com trajetória marcada pelo sucesso empresarial, dois mandatos na Câmara Legislativa do DF e forte atuação comunitária, Raad é reconhecido como exemplo de perseverança e comprometimento público.

Morador da Saída Norte, ele retorna ao cenário político trazendo a experiência de quem vive diariamente os desafios da região. Com foco especial em Sobradinho, apresenta propostas concretas e estruturantes — sempre guiado por sua filosofia de “ouvir mais a população do que falar”.

Principais propostas para Sobradinho:

• Criação de duas novas Regiões Administrativas: Grande Colorado e Nova Colina, sem aumento de gastos públicos;

• Construção da segunda ponte de acesso a Sobradinho II, aliada à formação de um grande lago que beneficiará Sobradinho I e II com novas áreas de esporte, lazer e convivência.

O presidente do Mobiliza, Rogério Campos, ressaltou o peso político da chegada de Raad ao partido:

“A filiação de um nome forte como o Raad reforça nossa estratégia de elegermos três deputados distritais e promovermos o processo de renovação e avanços que o DF precisa.”

A entrada de Raad Massouh no Mobiliza movimenta o cenário político do Distrito Federal e fortalece o partido na caminhada rumo a 2026.