    Policiamento de trânsito autua 43 motoristas alcoolizados no fim de semana

    Fiscalização do Detran-DF ainda encontrou 12 motoristas ao volante sem possuir habilitação.

    Entre sexta-feira (5) e domingo (7), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), com o apoio da Polícia Militar (PMDF), promoveu ações da operação Boas Festas em Ceilândia, Lago Norte, Recanto das Emas e Taguatinga. Ao todo, 498 testes de etilômetro foram aplicados.

    A operação resultou na autuação de 43 condutores que dirigiam sob a influência de álcool, 12 inabilitados, sete com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias, sete por conduzir veículo com o escapamento irregular e 64 por infrações diversas.

    *Com informações do Detran-DF

  • Israel Carvalho

    Israel Carvalho é jornalista nº. DRT 10370/DF e editor chefe do portal Gama Cidadão.

