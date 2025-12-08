Fiscalização do Detran-DF ainda encontrou 12 motoristas ao volante sem possuir habilitação.

Entre sexta-feira (5) e domingo (7), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), com o apoio da Polícia Militar (PMDF), promoveu ações da operação Boas Festas em Ceilândia, Lago Norte, Recanto das Emas e Taguatinga. Ao todo, 498 testes de etilômetro foram aplicados.

A operação resultou na autuação de 43 condutores que dirigiam sob a influência de álcool, 12 inabilitados, sete com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias, sete por conduzir veículo com o escapamento irregular e 64 por infrações diversas.

*Com informações do Detran-DF