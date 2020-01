Resultados do SISU 2020 podem ser adiados

Previstos, inicialmente, para serem divulgados na próxima terça-feira (28), os resultados do SISU poderão ser adiados, ainda sem nova data divulgada, por decisão da Justiça Federal de São Paulo, que cobra que o Ministério da Educação (MEC) apresente documentos que comprovem a realização da revisão dos testes prejudicados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na edição de 2019.

O Ministério da Educação tem cinco dias para cumprir a decisão da Justiça Federal, sob multa diária de R$ 10 mil. Em defesa, o MEC informou que prestou todos os esclarecimentos e que a Advocacia-Geral da União (AGU) entrará com recurso. A decisão da Justiça Federal foi motivada por pedido da Defensoria Pública da União (DPU) que, além da comprovação das correções, reivindica a explicação sobre os parâmetros utilizados nesse procedimento.

“O pedido de suspensão do processo de seleção do SISU, no caso, após o término do prazo de inscrição fixado pelo MEC, revela-se plausível, considerando que a partir desse momento, os potenciais danos aos estudantes prejudicados pela falha do INEP são concretos, pois seriam levados em consideração no processo de seleção, notas do ENEM inidôneas”, diz trecho da decisão.

Entenda o caso

No sábado (18), o ministro da Educação, Abraham Weintraub, reconheceu que houve “inconsistências” na correção dos gabaritos da prova. A justificativa foi uma falha da gráfica, na transmissão das informações. Com isso, quem fez o exame de uma cor teve o gabarito corrigido como se fosse de outra cor.

O MEC informou que o erro na correção atingiu cerca de seis mil provas. Segundo a pasta, o problema foi corrigido sem causar prejuízo para os participantes.

Porém, diversos estudantes presenciaram inconsistências como a inscrição duplicada, a aparição de notas zeradas e a alteração das notas de corte. Também foi notado problema com o site do SISU, no primeiro dia de inscrição, em que estudantes divulgaram, nas redes sociais, ocorrências como lentidão no site e erro na página. A falha foi reconhecida pelo MEC.

Diante dos problemas envolvendo o Enem 2019, o prazo de inscrição para o SISU foi adiado por dois dias, encerrando-se no último domingo (26). Com a nota do Enem, o estudante pode ingressar em cursos do ensino superior como Letras e Administração .

Fonte: Agência Educa Mais Brasil