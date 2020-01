Com dois de Tarta, Gama goleia Taguatinga pela estreia do Candangão

Debaixo de uma fina chuva e muito frio, o Estádio Bezerrão foi palco da estreia do Gama no Campeonato Candango de futebol profissional de 2020. De um lado, os mandantes, doze vezes campeões do estado. O Gama entrava em campo com status de favorito, por tudo que essa estreia representa ao clube na temproada. Do outro, o Taguatinga, que buscava surpreender o Gama dentro de casa, o que não aconteceu.

Após um primeiro tempo de amplo domínio do Gama, onde Tarta e Nunes garantiram a vitória parcial por 2 x 0, Emerson, Norton e Tarta, novamente, fecharam o marcador de uma bela goleada da equipe nesta primeira rodada. Acosta ainda marcou dois para os visitantes, tentando assustar o alviverde, mas não funcionou. No apito final, o placar eletrônico marcava 5 x 2 para os donos da casa. Ótima estreia na temporada.

Primeiro tempo

A partida começou sob fina chuva e, com o campo molhado, a bola correu mais e obrigou as equipes a adotarem mais velocidade em seus estilos de jogo. O Gama, se aproveitando disso, jogou melhor e conseguiu envolver rapidamente o Taguatinga em seu esquema. A primeira boa chegada, logo no primeiro minuto veio com Gabriel, que levantou bola na área para Balotelli cabecear, ajeitando para Nunes. Mas a bola passou por todo mundo e foi para fora.

Mas o Gama logo chegou ao gol. Aos 10’, uma falta foi marcada na intermediária esquerda de ataque. Na bola, Tarta e Peu, mas foi o volante quem cobrou, levantando a bola na área, que passou por todo mundo e acabou entrando no gol. 1 x 0, para explodir a torcida alviverde presente no local.

Apenas nove minutos separaram o primeiro do segundo gol gamense. Em uma jogada de velocidade, Nunes foi derrubado na área e Sávio Sampaio assinalou a penalidade máxima. O mesmo Nunes cobrou, com muita categoria, e tirou o goleiro do lance para ampliar o marcador: 2 x 0.

Com a vantagem, o Gama acabou tirando o pé. O Taguatinga chegou a finalizar com Regino, obrigado Calaça a fazer uma excelente defesa e Léo Veloso, que poderia ter tocado para seu companheiro. Mas a defesa alviverde se recompôs rápido e evitou o pior.

No fim da primeira etapa, Nunes ainda aproveitou cruzamento de Luquinhas para cabecear e obrigar nova defesa do goleiro Diogo, ficando no quase o terceiro gol alviverde. No fim, dois minutos de acréscimos separaram o Gama do descanso para a etapa final.

Segundo tempo

O Gama entrou com outra pegada no segundo tempo. Mais lento, o clube preferiu jogar trocando mais passes na defesa. Porém, com uma falta marcada aos 11’, Tarta bateu magistralmente e ampliou o marcador a favor do alviverde. Um golaço para ampliar a vantagem: 3 x 0, o segundo gol do volante no jogo.

O Taguatinga deu lampejos que reagiria após o veterano Acosta marcar dois gols de cabeça e encostar no marcador em 3 x 2. Mas o Gama não entrou em campo para brincadeira. Dois minutos após o segundo gol adversário, Tarta levantou bola na área e, após um bate rebate, Emerson ficou com a sobra e ampliou a vantagem alviverde.

E não parou por aí. Aos 38’, Malaquias saiu em velocidade pela direita, se desequilibrou na área e, mesmo assim, cruzou para Norton. O meia, esperto, bateu na saída do goleiro e marcou o quinto gol: 5 x 2, para delírio da torcida.

Nos momentos finais, ainda deu tempo de uma bela defesa de Rodrigo Calaça em chute adversário de fora da área acontecer. Não adiantava mais nada: a vitória da estreia foi alviverde. Cinco para o Gama, dois para o Taguatinga.

O Gama volta a campo no domingo (02), para enfrentar o Sobradinho, fora de casa, no Estádio Augustinho Lima. A partida será realizada às 11h.

GAMA 5 x 2 TAGUATINGA

Campeonato Candango – 1ª Rodada

21/01/2020 – 16h

Estádio Walmir Campelo Bezerra – Gama-DF

Renda e público: 1.377 presentes e R$24.163,00 de renda

Arbitragem: Sávio Pereira Sampaio, Leila Cruz (Aux. 1) e Daniel Andrade (Aux. 2)

4º Árbitro: Allyson Zilze

Inspetor: Rodrigo Paulino

GAMA

Rodrigo Calaça; Gabriel, Emerson, Gustavo e Peu; Wagner Balotelli, Tarta e Esquerdinha (Malaquias); Luquinhas, Jefferson Maranhão e Nunes

Técnico: Vilson Tadei

Gols: Tarta (10’ do 1ºT e 11’ do 2ºT), Nunes (19’ do 1ºT), Emerson (33’ do 2ºT)e Norton (38’ do 2ºT)

Cartões: Tarta, Gustavo e Gabriel (Amarelos)

TAGUATINGA

Diogo; Douglas Rato, Dougão, Jefferson e Denilson; Judvan, Lucas Victor (Igor Moura) e Marquinhos (Júnior Alves); Léo (Acosta) Veloso, Dan e Regino

Técnico: Júnior Araújo

Gols: Acosta (27’ e 31’ do 2ºT)

Cartões: Regino e Lucas Victor (Amarelos)

Com informações da SE Gama com adaptações – 25/01/2020