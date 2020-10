Revalida 2020: número de inscritos supera os 16 mil

A última edição teve 7.380 inscritos, dos quais 393 foram aprovados

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os dados do Revalida 2020. De acordo com o levantamento, o exame registrou mais de 16,5 mil inscritos. O número é 114% maior que o registrado na última edição do exame, realizado em 2017, que teve 7.380 inscritos, com 393 aprovados.

Dos profissionais de Medicina que vão participar do Revalida 2020, 51,8% (8.016) são mulheres e 48,2% (7.466) são homens. O Inep registrou, ainda, médicos de 57 nacionalidades. Brasileiros (10.720), cubanos (2.700) e bolivianos (980) correspondem às três nacionalidades com mais inscritos. Por outro lado, foi confirmada a inscrição de profissionais com diplomas originados por 63 países distintos. Bolívia (7.154), Cuba (3.928) e Paraguai (2.400) deram origem à maioria dos certificados.

O exame teórico será aplicado em 6 de dezembro, em 13 capitais e no Distrito Federal. A prova teórica é dividida em duas partes aplicadas no mesmo dia. Pela manhã, devem ser resolvidos 100 itens objetivos. Na parte da tarde, os participantes precisam responder cinco questões discursivas. A segunda parte é uma avaliação prática, baseada em 10 entrevistas (anamneses) para diagnóstico inicial de doenças em atores que se passam por pacientes.

Cronograma do Revalida 2020

Prova teórica: 6 de dezembro

Divulgação dos gabaritos: 8 de dezembro

Recurso dos gabaritos: 8 a 14 de dezembro

Resultado da prova escrita: 8 de fevereiro

O que é o Revalida?

O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) é destinado aos brasileiros ou estrangeiros que tenham conquistado o diploma de Medicina em uma universidade do exterior e desejam atuar no Brasil.

O exame legaliza a atuação destes profissionais em território nacional e serve para verificar se o profissional formado no exterior tem conhecimentos equivalentes ao graduado no Brasil.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil