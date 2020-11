EAD: o número de matrículas para a modalidade cresceu 378,9% nos últimos 10 anos

Em contrapartida ao EAD, o índice de ingressantes em graduações presenciais ampliou apenas 17,8%

Um levantamento do Censo da Educação Superior, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), apurou que de 2009 a 2019 o número de novos alunos em cursos de graduação a distância aumentou 378,9%. Isso mostra que a educação a distância (EAD) tem alcançado um crescimento cada vez mais expressivo no Brasil. As matrículas no ensino superior nessa modalidade aumentaram de 330 mil estudantes para mais de 1 milhão e meio. O índice de ingressantes em graduações presenciais ampliou apenas 17,8%.

Os dados do Censo são anteriores à pandemia de Covid-19, que desde março deste ano obrigou muitas escolas em todo o país a suspenderam as aulas presenciais. Por conta disso, os cursos EAD conquistaram ainda mais destaque.

Em 2009, o ensino superior tinha apenas 16,1% das matrículas concentradas na modalidade EAD. Dez anos depois, o número aumentou para 43,8% ingressantes na educação a distância. Esse crescimento é perceptível, principalmente, nas instituições privadas.

Na rede particular, pela primeira vez, o número de ingressos de alunos em EAD superou o de ingressos em graduações presenciais. No Brasil, tem sido uma tendência cada vez maior a ampliação dos cursos a distância. Ao todo, 50,7% dos alunos que ingressaram em instituições privadas optaram por cursos de EAD. Em contraponto, 49,3% dos estudantes escolheram ingressar na educação superior de modo presencial.

Bolsas de estudo para cursos EAD

Os benefícios dos cursos EAD têm auxiliado milhares de pessoas a conquistarem o tão sonhado diploma do ensino superior. Isso é possível, também, através de bolsas de estudo disponibilizadas por programas de inclusão educacional como o Educa Mais Brasil.

O programa é parceiro das melhores faculdades e universidades do país e disponibiliza até 70% de desconto nas mensalidades. É possível encontrar bolsas para cursos de graduação em diversas áreas do conhecimento.

Além da graduação, o Educa também conta com programa de bolsas de estudo para outras modalidades de ensino, como pós-graduação, cursos técnicos, cursos de idiomas, dentre outros.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil