Secretária da SEJUS visita comunidade Mariana Vinha do Senhor no Gama

Hoje, dia 13/04, a secretária Marcela Passamani visitou a Comunidade Mariana Vinha do Senhor a fim de conhecer as demandas das organizações da sociedade civil (OSCs) do Gama e Região. O trabalho da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (SEJUS) é voltado para a reinserção de crianças e adolescentes na sociedade, proteção integral à criança através dos conselhos tutelares, atendimento ao cidadão com o “Na Hora”, direitos humanos, enfrentamento às drogas, assuntos funerários e políticas para idosos; além de uma subsecretária bem recente com foco em gestão estratégica na área de tecnologia de informação.

Os representantes das OSCs presentes:

Mykaella de Paula representando a comunidade Mariana Vinha do Senhor, OSC voltada ao atendimento de pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, voltada principalmente na prevenção à criminalidade, educação, reinserção social e fortalecimento de vínculos. Tem como missão de rua a entrega de mantimentos e a educação continuada: educação física, reforço escolar (português, matemática e inglês), escolinha de futebol, trabalho que continua, mesmo após a pandemia, é claro que com os devidos cuidados.

Reginaldo Veloso representando a Atini voz pela vida, OSC que tem como missão a defesa dos direitos das crianças indígenas em situação de risco.

Valéria Leite e Adilene Ribeiro representando as pessoas que realizam trabalhos na área de saúde, auxiliando a população no acesso ao atendimento médico hospitalar e ambulatorial, com foco na esclarecimento sobre os processos e formas de obter atendimento dentro da Secretaria de Saúde, além de ações voltadas para pessoas em vulnerabilidade socioeconômica.

Janderlene Nogueira representando o Instituto Pipoquinha voltado para o apoio a crianças e adolescentes e seus progenitores e a AV3 que tem como foco a capacitação profissional de mulheres através do programa Bela Renda (possível graças a emendas parlamentares).

Danrley Pereira representando o Gamaika, evento voltado para adolescentes e jovens do Gama, Santa Maria e entorno.

Israel Carvalho foi representar o Movimento Afrodescendente de Brasília (MADEB) que apoia iniciativas de divulgação e incentivo à cultura negra/brasileira. Veja o Projeto MADEB africanidade nas escolas.

Algumas palavras da secretária

Marcela citou a iniciativa Sua Vida Vale muito – Corrida contra a COVID-19, projeto em parceria com a 99, a SEJUS está oferecendo cupons para os idosos que se inscreverem neste programa. Com os cupons você pode ir se vacinar pegando carona no aplicativo e obtendo descontos.

Não conheço a realidade de todas as RAs, mas sei que a melhora de uma cidade repercuti nas outras e, além disso, repercuti na vida de quem tá ajudando. Continuem com esse trabalho que vidas já estão sendo transformadas através do trabalho de todos vocês.

E para finalizar essa nota deixo para vocês a mensagem transmitida pelos anfitriões (Comunidade Mariana Vinha do Senhor).

“Portanto, aqueles que me nomearam guarda das vinhas deviam ter observado como as minhas são mal conservadas. Quanto tempo permaneceram abandonadas, esquecidas e incultas! Evidentemente que não se obteve delas vinho algum, pois os ramos da virtude murcharam no tronco ressequido da fé. Assim era eu quando vivia no mundo.”, de São Bernardo abade de Claraval.

De Danrley Pereira – Da Redação do Gama Cidadão.