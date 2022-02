Sendo um sucesso, foi a vez de Ceilândia receber o Projeto Groove online Prevenção

Ao som de palmas e coro acompanharam a apresentação do Denilson Bastos acompanhado da banda Grooveonline. Foi tudo muito impactante.

Um público animado e empolgado. Mais de 1500 pessoas assistiram a apresentação de hoje.

Uma manhã repleta de alegria

Lucas Gonçalves, junto com a banda Grooveoline animaram a manhã do Centro Educacional Cívico Militar Nº 07. Ele, que é um dos melhores bateristas do Brasil, junto com o restante da banda tocaram sucessos da música atual. Levando todos ao delírio.

A cantora Elyz cantou a música Pesadão (Iza e Marcelo Falcão). Em seguida fez uma dinâmica onde chamou os professores mais animados da escola ao palco. A vice-diretora também entrou na roda.

Elys colocou todos para dançar.

A aluna Débora, que é portadora de necessidades especiais, cantou e encantou a todos com sua bela voz.

Seguindo com as apresentações, a Cia de Teatro Lábios da Lua, do Gama, foi ao palco. Abordando questões como, bullying, vícios, alcoolismo e violência verbal e física, os atores dramatizaram situações, muito comuns no nosso cotidiano. Realidades que estão em nosso meio, mas que muitas vezes não nos damos conta, ou fingimos não ver.

Após a apresentação teatral, a Dra. Josy Reis, psicóloga, coach, consteladora familiar e palestrante entrou em cena. Ela falou da importância de acreditar em si mesmo e nos seus sonhos. Do quão ruim é a prática do bullying e preconceito. Ajudar ao próximo e a si. Que o hoje é muito importante para os rumos do amanhã.

Dra. Josy perguntou aos presentes se alguém que já sofreu ou sofre bullying queria se manifestar sobre. Alguns alunos, com muita coragem, contaram o que já sofreram. Eles relataram que essas coisas causam muita dor em quem recebe. E que precisamos superar essas práticas de desrespeito e bullying.

Ao final de sua apresentação, Josy pediu para que todos entoassem palavras positivistas. Passando o bastão para o palestrante Jhemis Messias.

Jhemis foi para o palco, cantando a música, “Ilusão – Cracolândia”. Seguindo, ele deu uma palestra sobre sonhos, cantou a música do herói e fez uma dinâmica com os presentes. Jhemis Messias levou todos ao delírio.

Uma tarde com pessoas muito mais que especiais

Na parte da tarde as apresentações seguiram com o seu cronograma. Um fato a se destacar é que, no CED 07 de Ceilândia, há presença de muitos alunos portadores de necessidades especiais.

Alunos com os mais diversos tipos de necessidade, mas que nos demonstram o quão são incríveis. Pessoas muito mais que especiais que, mesmo com suas lutas diárias, estão ali batalhando por um futuro melhor para si.

A galera da tarde seguiu muito animada fazendo com que a energia fosse tão contagiante quanto foi de manhã. Os alunos cantaram junto com Denilson Bastos. De tarde, quem comandou a bateria foi o baterista André.

Alunos e professores caíram na dança durante a apresentação da Elis.

A Cia de Teatro Lábios da Lua, novamente, entrou em cena. Em seguida, a Dra. Josy Reis, falou com os presentes. Jhames Messias encerrou a tarde com mais uma palestra e músicas.

No final, o produtor de eventos Geraldinho Gonçalves, agradeceu a todos, a diretora Adriana, a vice-diretora Cristiane e o Senador Izalci (patrono desta edição)> Geraldinho também agradeceu a associação CRECE-DF, cujo presidente é o Sr. Eduardo Campos, pela realização desse grandioso projeto.

O assessor do Senador, Sr. Anderson Carvalho, gostou muito do que assistiu no dia de hoje. Ele considera, esse, um projeto de suma importância. Para Anderson, o Projeto Grooveonline Prevenção precisa ir para muito mais escolas no DF. E disse que vão continuar batalhando para que se consiga mais recursos a fim de que o projeto possa ir para mais escolas ao longo deste ano.

A vice-diretora, Cristiane agradeceu ao projeto por ter passado em sua escola. Para ela, um projeto como o Grooveonline Prevenção é muito significativo para a realidade dos estudantes. Nesse dia os presentes tiveram a oportunidade de ter um dia de alegria, de poderem se emocionar. Além de levar para casa e os seus familiares, uma lição de paz,de harmonia e solidariedade. Os alunos tiveram a oportunidade de expor seus talentos. Cristiane destacou que a escola ficou muito feliz em receber uma etapa desse maravilhoso projeto.

O Projeto Grooveonline contou com o apoio do Senador Izalci Lucas (PSDB – DF). O senador determinou recursos, através de emenda parlamentar, para a execução do projeto. Ele está sendo realizado através da associação CRECE-DF, com apoio da FUNARTE, Ministério do Turismo e Governo Federal.

