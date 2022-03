O projeto Brasília Tem Cultura Carnavalesca: Atividades Carnavalescas Permanentes nas Escolas de Samba de Brasília é um projeto que visa a movimentação das localidades/territórios com a finalidade do resgate das raízes culturais carnavalescas, visando preparar essas comunidades para o Carnaval 2023.

O projeto que teve seu início em 28 de janeiro, terá, em sua totalidade mais de 150 apresentações artísticas, distribuídas em 56 lives, onde acontecerão atividades e apresentações focadas na comunidade e no resgate da cultura carnavalesca, distribuídas entre janeiro e maio. O projeto também está gerando mais de 2 mil postos de trabalho.

No sábado (26) a partir das 15h, a Escola De Samba Unidos da Vila Planalto e Lago Sul apresentará as fantasias da tradicional Ala das Baianas, casal de mestre-sala e porta-bandeira, Ala das Baianas e apresentações artísticas da cantora Dhi Ribeiro e do grupo Na Medida. Mais tarde, por volta das 19h, a live será comandada pela Escola de Samba Unidos do Varjão, que trará sua Bateria Alada, com Mestre de Bateria, três intérpretes oficiais, casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira e ala de passistas. O Grupo Pileke Swingão fecha a noite com muito samba.

No domingo (27), a folia online terá início às 15h com a Mocidade do Gama, que terá como tema o tradicional Grito de Carnaval, A agremiação apresentará a Bateria da Mocidade do Gama, com intérprete, Rainha de Bateria, ala de passistas e casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira. Ainda vai ter muito samba com os grupos Melaniô e a Batucada dos Raparigueiros. Ainda no domingo, a Acadêmicos do Riacho Fundo II com apresentação da Bateria Riacho Fundo II, do Intérprete do Samba Edailson Marinho (Fofuxo), do projeto Ginga Riacho do Contramestre Bodão e apresentação do casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira.

Pandemia:

Em virtude da alteração do artigo 2 do decreto nº 42.730, a realização de festas e eventos de carnaval públicos ou privados no Distrito Federal foram suspensas, sendo assim, o projeto Brasília Tem Cultura Carnavalesca migrou para o formato Live.

Serviço:

Live – Apresentação das Fantasias das Baianas

Agremiação: União da Vila Planalto e Lago Sul

Dia: 26/2/2022

Horário: a partir das 15h

Link: https://youtu.be/DtmyqMiYsVI

Live – A Bateria Alada Volta ao Quintal de Maria Bonita.

Agremiação: Unidos do Varjão

Dia: 26/2/2022

Horário: a partir das 19h

Link: https://youtu.be/DZ-syI6x0Ls

Live – Grito de Carnaval

Agremiação: Mocidade do Gama

Dia: 27/2/2022

Horário: a partir das 15h

Link: https://youtu.be/Ls32TaO-joM

Live – Concurso Samba-Enredo Aruc 2022 – Final

Agremiação: Acadêmicos do Riacho Fundo II

Dia: 27/2/2022

Horário: a partir das 19h

Link: https://youtu.be/7WfX_l15URo

Playlist com todas As lives passadas e as próximas pode ser acessada nesse link: https://youtube.com/playlist?list=PL-zcLxD_R-Ap8CH24vupj_Ik4cqoRI0_J

Acessibilidade: A programação completa está no site da Uniesbe: https://uniesbe.org.br (site que conta com suporte para cegos)

Todos os eventos terão intérprete de libras.

Termo de Colaboração: 07/2021

Fomento: Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal

Realização: União das Escolas de Samba e Blocos de Enredo de Brasília (Uniesbe-DF)