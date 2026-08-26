Sendo um sucesso o Projeto Grooveonline Prevenção contemplou mais 3 escolas no DF

Nos dias 17, 18 e 20 de agosto, o Projeto Grooveonline Prevenção realizou mais uma série de apresentações. Indo ao CEM 03 do Gama, o CED 6 de Taguatinga e o CEF 32 de Taguatinga. Promovendo dias muita conscientização, motivação e entretenimento.

Proporcionando às escolas, momentos inesquecíveis, de muita alegria, tratando de questões como a importância do ser, de estudar, não praticar Bullying e violência, ficar longe do vício. Tocando profundamente, a vida de todos que participam deste projeto.

Excelente público

Durante toda a semana, somadas as 3 escolas, em torno de 1500 pessoas estiveram presentes nas quadras das escolas. As apresentações ocorreram nos dois turnos.

Semeando e conscientizando

Impacto, conscientização e emoção, com muita diversão, essa é a essência do Projeto Grooveonline Prevenção.

Lucas, que é baterista, Youtuber e palestrante, interage com a platéia e toca com a banda Grooveonline. Ele realizou uma palestra sobre musicalidade e Internet.

Com uma forte pegada motivacional, nos dois períodos, Dhemis Messias realizou uma palestra reforçando a importância de estudar, valorizar o espaço escolar e a família. Planejar o futuro trabalhando bem hoje. Dhemis tem reforçado muitas coisas positivas.

A Companhia de Teatro Lábios da Lua se apresentou, dramatizando cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e vício e tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual

CED 06 de Taguatinga, uma escola inclusiva

O Centro Educacional 06, localizado na QNL 1 em Taguatinga, é uma escola muito especial. A Escola é reconhecida pela comunidade como um dos melhores polos de ensino de jovens e adultos da região administrativa.

Por lá, estudantes de todas as idades e, também, especiais, podem desfrutar de um aprendizado de qualidade. Com professores apaixonados pelo seu ofício e com um espaço de estudos arborizado e aconchegante.

A escola ficou muito impactada e feliz, com a passagem do Projeto Grooveonline Prevenção. Todos que participaram das apresentações amaram toda a dinâmica e o que foi apresentado no palco.

Para o Professor Marcos Paulo a passagem do Grooveonline Prevenção em sua escola foi muito impactante.

Foi tudo um trabalho incrível! A equipe é muito profissional e realizou um trabalho impecável. Abordando temas necessários com uma dinâmica bem planejada. Sendo muito assertivos, tanto na forma quanto no conteúdo. Parabéns ao Projeto Grooveonline. – destacou, agradecendo o Prof. Marcos Paulo.

No CEM 03 do Gama e o CEF 32 de Ceilândia

O CEM 03 do Gama e CEF 32 de Ceilândia, também, foram muito impactados pelo Projeto Grooveonline Prevenção.

Uma galera muito animada que aproveitou cada momento nos dois turnos de apresentações. Os alunos, professores e servidores amaram a passagem do Projeto em suas escolas.

A Defensoria Pública do DF segue firme na parceria

Este ano de 2026 o Projeto Grooveonline Prevenção traz uma grande novidade. Uma parceria firmada entre o Projeto e a Defensoria Pública do DF.

Durante as apresentações a Defensoria Pública, passa a participar das atividades. O órgão, por meio de seus representantes, atua na parte da orientação.

Escolas muito participativas

Em diversas apresentações, alunos foram ao palco mostrar seus talentos artísticos. Tocando bateria, cantando, fazendo rima. Professores que dançam.

Durante as interações do Grooveonline com o público, alunos e professores participam, vibram e se emocionam..

São os apoios que possibilitam a realização desta obra

Todo o trabalho executado ao longo destes dias, as apresentações, palestras e o teatro, só é possível graças aos apoiadores.

Toda a equipe de trabalho do projeto atua bem afinada, como a coordenadora de produção Simone Gonçalves, produtora executiva, que garante que toda a equipe esteja bem assessorada.

O Coordenador Geral do Projeto, empresário Geraldinho Gonçalves tem agradecido o apoio do senador Izalci Lucas na destinação da verba necessária para que este magnífico Projeto continue cumprindo o seu papel.

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Que tem como presidente o Sr. Geovane Batista dos Santos.

Saiba mais sobre o Projeto Grooveonline Prevenção:

YouTube: YouTube.com/Grooveonline

Instagram: Instagram.com/lucasgrooveonline