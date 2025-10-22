No dia 20 de outubro de 2025, a Diretoria de Articulação do SINATRAN e da AGTBRASIL-DF — formada pelos agentes de trânsito Adilson Vellasco, Silvain Fonseca, J. Rodrigues e Minuzzi — realizou uma visita à Assessoria Institucional da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

A comitiva foi recebida pela Delegada de Polícia Dra. Anie Rampom Barreto, Assessora-Chefe da Assessoria Institucional da PCDF, e pelo Delegado de Polícia Dr. Alberto Barbosa Nunes Rodrigues, Assessor Institucional da corporação.

O encontro reforçou o bom relacionamento entre as instituições. Durante a reunião, foram discutidos temas como integração e cooperação entre as forças de segurança, além da realização de operações conjuntas voltadas à segurança pública, com ênfase na prevenção de crimes de trânsito e na segurança viária.

Além disso, novas reuniões estão previstas para dar continuidade aos projetos apresentados. Dessa forma, o diálogo entre as entidades seguirá ativo, com o objetivo de aperfeiçoar as ações de fiscalização e prevenção no trânsito do Distrito Federal.

A Diretoria de Articulação reafirma seu compromisso com a valorização do Agente de Trânsito e com a busca constante por parcerias institucionais. Com isso, pretende fortalecer o trabalho de excelência em prol da preservação da segurança viária e da vida.