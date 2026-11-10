SINATRAN-DF, AGEDETRAN-DF e AGTBRASIL-DF marcam presença no 1º aniversário do Escritório de Relações Institucionais da PMRO, em Brasília

Entidades foram representada pelo agente de trânsito Adilson Vellasco, a convite do Cel. Suffi, em solenidade que reuniu parlamentares, autoridades civis e militares e o corpo diplomático na capital federal

O agente de trânsito Adilson Vellasco representou o SINATRAN-DF, a AGEDETRAN-DF e a AGTBRASIL-DF na solenidade de 1º aniversário do Escritório de Relações Institucionais da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), realizada no dia 4 de novembro, em Brasília. A participação ocorreu a convite do coronel Suffi, chefe da representação institucional da corporação.

O escritório tem como atribuição articular os interesses estratégicos da PMRO na capital federal, atuando no fortalecimento da interlocução com o Congresso Nacional, com órgãos do Sistema de Segurança Pública e com diferentes setores da sociedade.

A cerimônia reuniu parlamentares, autoridades civis e militares de diversas forças do país, diretores de órgãos públicos, membros do corpo diplomático, assessorias institucionais, lideranças sindicais e associativas da segurança pública, além de representantes da iniciativa privada.

Durante o evento, o anfitrião, coronel Suffi, agradeceu a presença e a parceria das entidades representadas, destacando a importância da articulação conjunta entre as instituições de segurança pública.

A presença das entidades representativas dos agentes de trânsito do Distrito Federal em uma agenda de relações institucionais de uma corporação de outro estado reforça o papel da interlocução federativa na pauta da segurança pública — tema que, em Brasília, depende diretamente do trânsito de propostas no Congresso e nos órgãos federais.

Da redação do Gama Cidadão – 10/11/2026

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