Rotary Club do Gama celebra Mérito Profissional 2026

O Rotary Club do Gama realizou a cerimônia de entrega do Mérito Profissional 2026, uma de suas homenagens mais tradicionais, dedicada a reconhecer profissionais e instituições que se destacam pela competência, ética, dedicação e pelos serviços prestados à comunidade.

O evento reuniu autoridades, representantes de instituições públicas e privadas, familiares, amigos e membros da comunidade em uma noite marcada pelo reconhecimento de trajetórias que contribuem para o desenvolvimento social, econômico e humano da região. Durante a solenidade, os homenageados receberam troféus e certificados em reconhecimento ao impacto positivo de suas atuações.

A presidente do Rotary Club do Gama, profa. Rita de Cássia, destacou a importância da premiação. “Ao reconhecer profissionais que fazem a diferença em suas áreas de atuação, estamos fortalecendo referências positivas para as novas gerações e incentivando uma cultura de ética, responsabilidade e cidadania”, afirmou.

Um dos pontos marcantes da noite foi a apresentação da trajetória dos homenageados, com histórias de dedicação, superação e compromisso com o bem comum, reforçando o reconhecimento a trajetórias que contribuem para o desenvolvimento social, econômico e humano da nossa região. A cerimônia também evidenciou o papel do Rotary na promoção de valores humanos, liderança ética e desenvolvimento comunitário, e entre os homenageados, merece menção especial Adilson dos Reis Velasco, ao lado de sua esposa, Diana, e de Francolino Lustosa, do Rotary Club do Gama.

O troféu Mérito Profissional Rock Lane carrega simbolismo especial. A peça é inspirada no arco em formato de coração localizado no Parque Urbano Vivencial do Gama, obra que homenageia as mulheres e integra a memória artística da cidade. Ao dar ao prêmio o nome de Rock Lane, o Rotary também reconhece a relevância cultural e artística do autor para o Gama, Brasília e o Brasil.

Com a edição de 2026, o Mérito Profissional se consolida como uma das principais ações de valorização humana e profissional promovidas pelo Rotary Club do Gama, reafirmando seu compromisso com uma sociedade mais ética, participativa e inspiradora.