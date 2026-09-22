O IBGE divulgou nesta sexta-feira (18) a segunda edição do estudo Pessoas com Deficiência e as Desigualdades Sociais no Brasil. A diferença em relação à primeira, de 2022, está na régua: aquela trabalhava com a amostra da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019; esta usa o Censo Demográfico de 2022, que passou de porta em porta. Eram 14,407 milhões de pessoas com deficiência no país, ou 7,3% da população de 2 anos ou mais.