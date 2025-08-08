Sociedade e governo se reúnem na Conferência de Direitos Humanos no DF

Encontro nos dias 4 e 5 de outubro, na Câmara Legislativa, terá como tema central a consolidação da democracia e o enfrentamento a retrocessos na garantia de direitos

Nos dias 4 e 5 de outubro, representantes da sociedade civil e do poder público vão se reunir na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) para participar da IX Conferência Distrital de Direitos Humanos. O evento, que terá como tema Por um Sistema Nacional de Direitos Humanos: consolidar a democracia, resistir aos retrocessos e avançar na garantia de direitos para todas as pessoas, foi convocado oficialmente por meio da Resolução nº 05, publicada nesta quinta-feira (7) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

A etapa distrital será precedida por uma conferência regional, marcada para 6 de setembro, no Centro de Ensino Médio 01 de Sobradinho, abrangendo todas as regiões administrativas do DF. Essa fase preparatória tem o objetivo de recolher propostas e demandas que subsidiarão os debates e deliberações da conferência principal.

A conferência é organizada pelo Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus-DF), responsável por articular políticas e iniciativas voltadas à proteção e promoção dos direitos humanos no território. Entre suas atribuições estão o fortalecimento do diálogo entre governo e sociedade civil, o acompanhamento de políticas públicas e a promoção de espaços de participação social.

Objetivos e expectativas

Além de diagnosticar as principais violações de direitos humanos no cenário atual, o encontro pretende propor estratégias concretas para combatê-las, incentivar o fortalecimento institucional dos órgãos e conselhos ligados ao tema e ampliar a participação popular. Também será eleita a delegação que representará o Distrito Federal na 13ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos, prevista para 2026.

*Com informações da Sejus-DF

 

Israel Carvalho

Israel Carvalho é jornalista nº. DRT 10370/DF e editor chefe do portal Gama Cidadão.

Related Posts

Expomkt Brasília: o novo hub de marketing, IA e inovação chega à capital
Expomkt Brasília: o novo hub de marketing, IA e inovação chega à capital

No dia 16 de agosto, Brasília receberá um evento inédito que promete movimentar o mercado de Marketing, Comunicação e Inovação: a Expomkt Brasília. A iniciativa surge com o propósito de…

Ler mais

Continuar lendo
Joel do Sax e José William com seu um som poderoso no Pôr do Sol Cultural do Gama
Joel do Sax e José William com seu um som poderoso no Pôr do Sol Cultural do Gama

Por Marcos Linhas Neste domingo (20-7), dois talentos, um veterano argentino e um jovem do DF de 13 anos, se apresentam no Parque Ecológico do Gama em evento gratuito que…

Ler mais

Continuar lendo

Pra você

Sociedade e governo se reúnem na Conferência de Direitos Humanos no DF

Sociedade e governo se reúnem na Conferência de Direitos Humanos no DF

Hugo Motta promete avançar com pauta dos agentes de trânsito após recesso na Câmara Federal

Hugo Motta promete avançar com pauta dos agentes de trânsito após recesso na Câmara Federal

Expomkt Brasília: o novo hub de marketing, IA e inovação chega à capital

Expomkt Brasília: o novo hub de marketing, IA e inovação chega à capital

Joel do Sax e José William com seu um som poderoso no Pôr do Sol Cultural do Gama

Joel do Sax e José William com seu um som poderoso no Pôr do Sol Cultural do Gama

As falsas narrativas do governo Lula – ricos contra pobres

As falsas narrativas do governo Lula – ricos contra pobres

Moradores do Gama cobram acesso à cultura, melhorias na saúde e valorização da educação em encontro com parlamentares

Moradores do Gama cobram acesso à cultura, melhorias na saúde e valorização da educação em encontro com parlamentares