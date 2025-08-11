Escola Classe Ruralzinha do Riacho Fundo recebe o projeto “Construindo a Cultura de Paz”

Por meio de atividades educativas e distribuição de livros, a iniciativa busca fortalecer o respeito e a harmonia na escola.

Nesta terça-feira,12 de agosto, às 10h30 e 13h30 (para alunos dos dois turnos), na Escola Classe (EC) Ruralzinha, localizada na Granja Modelo do Riacho Fundo II,será lançado o projeto “Construindo a Cultura de Paz”. O Instituto Latinoamerica é o proponente da iniciativa, idealizada pelas educadoras e escritoras, Débora Bianca e Lair França, e executada por meio de um Termo de Fomento da Secretaria de Educação do DF. Informações pelo Instagram @paz.pazito

A EC Vicente Pires, a EC 10 de Sobradinho e Centro de Ensino Fundamental (CEF) Queima Lençol (Sobradinho) também recebem as atividades do projeto.