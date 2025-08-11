Escola Classe Ruralzinha do Riacho Fundo recebe o projeto “Construindo a Cultura de Paz”

Por meio de atividades educativas e distribuição de livros, a iniciativa busca fortalecer o respeito e a harmonia na escola.
Nesta terça-feira,12 de agosto, às 10h30 e 13h30 (para alunos dos dois turnos), na Escola Classe (EC) Ruralzinha, localizada na Granja Modelo do Riacho Fundo II,será lançado o projeto “Construindo a Cultura de Paz”.  O Instituto Latinoamerica é o proponente da iniciativa, idealizada pelas educadoras e escritoras, Débora Bianca e Lair França, e executada por meio de um Termo de Fomento da Secretaria de Educação do DF. Informações pelo Instagram @paz.pazito
A EC Vicente Pires, a EC 10 de Sobradinho e Centro de Ensino Fundamental (CEF) Queima Lençol (Sobradinho) também recebem as atividades do projeto.
Débora Bianca aposta na escola como vetor de transformação.

“É no ‘chão da escola’ que ocorre a transformação social que vislumbramos, mesmo com tantas dificuldades que ainda observamos no cotidiano educacional. É fato que por meio de ações educativas contundentes e significativas conseguimos marcar positivamente os seres humanos. O futuro que queremos começa na escola e, por meio dela, estende-se à família e à sociedade. Ao vivenciarmos a cultura de paz nas instituições de ensino, estaremos formando cidadãos acessíveis à cultura de paz no campo social, uma necessidade que grita dentro de todos nós”, diz a educadora.

Lair Franca afirma que vivemos, atualmente, no Brasil e no mundo, principalmente na era pós-pandemia, expressões de violências explícitas e veladas, entre outras.

“As escolas não estão imunes a todos estes problemas e a violência tem adentrado os seus muros de forma assustadora e surpreendente.  Apostamos, ainda, em estratégias educacionais de qualidade, nas vivências reflexivas por meio do livro físico e da leitura e no acesso à arte como recursos em potencial para a transformação de vidas e para o alcance da PAZ”, diz a professora Lair.

Ambas não escondem a satisfação em poder realizar o projeto em parceria com a Secretaria de Educação do DF.
O mascote – Pazito, o passarinho da palavra – Para tornar ainda mais leve e lúdico o projeto, foi criado o “Pazito, o passarinho da palavra”, o mascote do projeto. Na atividade desta terça-feira ele também será apresentado na escola.

Atividades e Cronograma do projeto- Dentre as atividades do lançamento na EC Ruralzinha teremos:  a entrega da flâmula da Paz, para que a escola seja um espaço significativo para a construção da Cultura de Paz;  a execução da canção Paz pela Paz, o plantio da árvore da Paz e o abraço coletivo na escola -(espaço de pertencimento e construção da Cultura de Paz).

Palestra Introdutória para Educadores
12 de Agosto – Escola Classe Riacho Fundo (Ruralzinha)

Oficina Introdutória para Alunos
12 de Agosto – Escola Classe Riacho Fundo (Ruralzinha)

Oficina de Mediação de Leitura para Educadores
13 de Agosto – Escola Classe 10 de Sobradinho
19 de Agosto – Escola Classe 10 de Sobradinho

Oficina para Estudantes sobre Cultura de Paz
14 de Agosto – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol
15 de Agosto – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol
21 de Agosto – Escola Classe Vicente Pires
22 de Agosto – Escola Classe Vicente Pires
01 de Setembro – Escola Classe 10 de Sobradinho
02 de Setembro – Escola Classe 10 de Sobradinho
08 de Setembro – Escola Classe Riacho Fundo
09 de Setembro – Escola Classe Riacho Fundo

Oficina Musical Hip-Hop – Angelo Augusto
17 de Setembro – Escola Classe Vicente Pires
18 de Setembro – Escola Classe Vicente Pires
19 de Setembro – Escola Classe Vicente Pires
24 de Setembro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol
25 de Setembro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol
26 de Setembro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol
29 de Setembro – Escola Classe 10 de Sobradinho
30 de Setembro – Escola Classe 10 de Sobradinho
01 de Outubro – Escola Classe 10 de Sobradinho
06 de Outubro – Escola Classe Riacho Fundo
07 de Outubro – Escola Classe Riacho Fundo
08 de Outubro – Escola Classe Riacho Fundo

Narrativas Orais
09 de Outubro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol – Flávia Ribas
14 de Outubro – Escola Classe Vicente Pires – Iris Borges
21 de Outubro – Escola Classe 10 de Sobradinho – João Luiz
23 de Outubro – Escola Classe Riacho Fundo – Brinqueação

Culminância
01 de Novembro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol
08 de Novembro – Escola Classe Vicente Pires
22 de Novembro – Escola Classe 10 de Sobradinho
29 de Novembro – Escola Classe Riacho Fundo

O projeto- “Construindo a Cultura de Paz” abrange ações em quatro Escolas Públicas do Distrito Federal – Centro de Ensino Fundamental (CEF) Queima Lençol, Escola Classe Vicente Pires, a Escola Classe 10 de Sobradinho e a Escola Classe Riacho Fundo- que atendem estudantes matriculados no Ensino Fundamental I – Anos Iniciais, de forma a incentivar a construção da Cultura de Paz bem como a prevenção ao Bullying, desenvolvendo as seguintes ações: oficinas e palestras para educadores, vivências reflexivas e oficinas para estudantes, distribuição de livros literários físicos, realização de momento de culminância participativa e inclusiva envolvendo toda a comunidade escolar.

Equipe  – Para sair do papel, o projeto conta com um time de profissionais da área de educação e cultura. Além de Débora e Lair, o projeto conta com Andrea Kluge Pereira, Íris Borges, Luciano Monteiro,  Ângelo Augusto de Oliveira, Flávia Ribas, Gilberto Alves Barbosa e Leila Miguez Salgado e João Vieira.

As idealizadoras
 
Débora Bianca – professora e escritora que cria histórias para crianças e adora contá-las de um jeito cativante. Pedagoga e mestra em Educação, ela desenvolveu uma pesquisa voltada para encontrar maneiras de lidar com a violência no ambiente escolar. Débora realiza visitas a diversas instituições de ensino no Distrito Federal e em outros estados, onde compartilha suas histórias, ministra palestras e promove atividades envolventes para incentivar a convivência pacífica, fortalecendo valores como respeito e empatia. Ela já escreveu vários livros infantis, como “Chico e o amor” e “A mala mágica de Filó”, que nos ensinam sobre solidariedade, amizade, bondade como essência no ser humano e autoconhecimento, além da importância da leitura

Lair Franca – professora dedicada e escritora talentosa que acredita que a palavra é uma ferramenta poderosa para transformar o mundo e ensinar as crianças sobre a importância da paz e do respeito ao próximo. Lair trabalha incansavelmente para levar histórias inspiradoras às escolas, ajudando a construir um ambiente mais harmonioso para todos. Ela também é psicopedagoga e contadora de histórias. Ela escreve livros infantis e participa de encontros com autores e oficinas que falam sobre temas importantes como bullying, inclusão e meio ambiente. Lair junto com a Débora trabalha para tornar o ambiente escolar mais acolhedor e livre de violência.

Serviço:
O quê: Projeto “Construindo a Cultura de Paz” na Escola Classe Riacho Fundo –  Palestra Introdutória para Educadores e Oficina Introdutória para Alunos
Onde: Escola Classe Riacho Fundo (Ruralzinha)
Quando: Nesta terça-feira,12 de agosto, às 10h30 e 13h30 (para alunos dos dois turnos)
Outras informações: Instagram @paz.pazito
O Instituto Latinoamerica é o proponente da iniciativa, idealizada pelas educadoras e escritoras, Débora Bianca e Lair França, e executada por meio de um Termo de Fomento da Secretaria de Educação do DF.

Israel Carvalho

Israel Carvalho é jornalista nº. DRT 10370/DF e editor chefe do portal Gama Cidadão.

