Escola Classe Ruralzinha do Riacho Fundo recebe o projeto “Construindo a Cultura de Paz”

“É no ‘chão da escola’ que ocorre a transformação social que vislumbramos, mesmo com tantas dificuldades que ainda observamos no cotidiano educacional. É fato que por meio de ações educativas contundentes e significativas conseguimos marcar positivamente os seres humanos. O futuro que queremos começa na escola e, por meio dela, estende-se à família e à sociedade. Ao vivenciarmos a cultura de paz nas instituições de ensino, estaremos formando cidadãos acessíveis à cultura de paz no campo social, uma necessidade que grita dentro de todos nós”, diz a educadora.
Lair Franca afirma que vivemos, atualmente, no Brasil e no mundo, principalmente na era pós-pandemia, expressões de violências explícitas e veladas, entre outras.
“As escolas não estão imunes a todos estes problemas e a violência tem adentrado os seus muros de forma assustadora e surpreendente. Apostamos, ainda, em estratégias educacionais de qualidade, nas vivências reflexivas por meio do livro físico e da leitura e no acesso à arte como recursos em potencial para a transformação de vidas e para o alcance da PAZ”, diz a professora Lair.
Atividades e Cronograma do projeto- Dentre as atividades do lançamento na EC Ruralzinha teremos: a entrega da flâmula da Paz, para que a escola seja um espaço significativo para a construção da Cultura de Paz; a execução da canção Paz pela Paz, o plantio da árvore da Paz e o abraço coletivo na escola -(espaço de pertencimento e construção da Cultura de Paz).
12 de Agosto – Escola Classe Riacho Fundo (Ruralzinha)
Oficina Introdutória para Alunos
12 de Agosto – Escola Classe Riacho Fundo (Ruralzinha)
13 de Agosto – Escola Classe 10 de Sobradinho
19 de Agosto – Escola Classe 10 de Sobradinho
Oficina para Estudantes sobre Cultura de Paz
14 de Agosto – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol
15 de Agosto – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol
21 de Agosto – Escola Classe Vicente Pires
22 de Agosto – Escola Classe Vicente Pires
01 de Setembro – Escola Classe 10 de Sobradinho
02 de Setembro – Escola Classe 10 de Sobradinho
08 de Setembro – Escola Classe Riacho Fundo
09 de Setembro – Escola Classe Riacho Fundo
Oficina Musical Hip-Hop – Angelo Augusto
17 de Setembro – Escola Classe Vicente Pires
18 de Setembro – Escola Classe Vicente Pires
19 de Setembro – Escola Classe Vicente Pires
24 de Setembro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol
25 de Setembro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol
26 de Setembro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol
29 de Setembro – Escola Classe 10 de Sobradinho
30 de Setembro – Escola Classe 10 de Sobradinho
01 de Outubro – Escola Classe 10 de Sobradinho
06 de Outubro – Escola Classe Riacho Fundo
07 de Outubro – Escola Classe Riacho Fundo
08 de Outubro – Escola Classe Riacho Fundo
Narrativas Orais
09 de Outubro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol – Flávia Ribas
14 de Outubro – Escola Classe Vicente Pires – Iris Borges
21 de Outubro – Escola Classe 10 de Sobradinho – João Luiz
23 de Outubro – Escola Classe Riacho Fundo – Brinqueação
Culminância
01 de Novembro – Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol
08 de Novembro – Escola Classe Vicente Pires
22 de Novembro – Escola Classe 10 de Sobradinho
29 de Novembro – Escola Classe Riacho Fundo
O projeto- “Construindo a Cultura de Paz” abrange ações em quatro Escolas Públicas do Distrito Federal – Centro de Ensino Fundamental (CEF) Queima Lençol, Escola Classe Vicente Pires, a Escola Classe 10 de Sobradinho e a Escola Classe Riacho Fundo- que atendem estudantes matriculados no Ensino Fundamental I – Anos Iniciais, de forma a incentivar a construção da Cultura de Paz bem como a prevenção ao Bullying, desenvolvendo as seguintes ações: oficinas e palestras para educadores, vivências reflexivas e oficinas para estudantes, distribuição de livros literários físicos, realização de momento de culminância participativa e inclusiva envolvendo toda a comunidade escolar.
Equipe – Para sair do papel, o projeto conta com um time de profissionais da área de educação e cultura. Além de Débora e Lair, o projeto conta com Andrea Kluge Pereira, Íris Borges, Luciano Monteiro, Ângelo Augusto de Oliveira, Flávia Ribas, Gilberto Alves Barbosa e Leila Miguez Salgado e João Vieira.
Lair Franca – professora dedicada e escritora talentosa que acredita que a palavra é uma ferramenta poderosa para transformar o mundo e ensinar as crianças sobre a importância da paz e do respeito ao próximo. Lair trabalha incansavelmente para levar histórias inspiradoras às escolas, ajudando a construir um ambiente mais harmonioso para todos. Ela também é psicopedagoga e contadora de histórias. Ela escreve livros infantis e participa de encontros com autores e oficinas que falam sobre temas importantes como bullying, inclusão e meio ambiente. Lair junto com a Débora trabalha para tornar o ambiente escolar mais acolhedor e livre de violência.
