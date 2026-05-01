No dia 27 de abril de 2026, a Diretoria de Articulação da AGTBRASIL-DF / SINATRAN-DF, representada pelos agentes de trânsito Adilson Vellasco e Minuzzi, participou da solenidade em comemoração ao 99º aniversário dos Carabineros de Chile, realizada na Embaixada do Chile, em Brasília.

A comitiva brasileira foi recebida pelo Agregado Policial de Carabineros do Chile no Brasil, Coronel Ricardo Ramírez Calfil, acompanhado do Sargento 1º Jaime Salinas Toro e do Cabo 1º Juan Ayala Aliaga.

O evento reuniu adidos policiais e militares de diversos países, entre eles México, Suíça, Japão, Equador, Peru e Colômbia, além de representantes da Polícia Militar do Distrito Federal, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Durante a cerimônia, foi apresentado um vídeo institucional que relembrou a trajetória dos Carabineros de Chile, destacando seu profissionalismo e seu papel essencial como força responsável pela ordem pública e pela segurança da sociedade chilena.