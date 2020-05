Tadeu Filippelli toma posse na Câmara dos Deputados

O ex-vice-governador de Brasília, Tadeu Filippelli (presidente de honra do MDB-DF), tomou posse nesta quinta-feira (21) como deputado federal, após um acordão com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) e a deputada federal Celina Leão (Progressistas).

Na semana passada dia (13/05) a deputada federal Celina Leão, foi anunciada pelo governador Ibaneis como nova secretária de Esportes do Distrito Federal.

Filippelli foi próximo ao ex-governador Joaquim Roriz e, na administração dele, chegou a ser o secretário de Obras, presidente da antiga SHIS (hoje Codhab) e administrador de São Sebastião. Em 1998 foi eleito pela primeira vez deputado federal pelo PMDB. Em 2002 e 2006 foi reeleito pela segunda e terceira vez deputado federal. Nas eleições de 2010, no entanto, quando Roriz foi candidato a governador, Filippelli se desvencilhou do ex-aliado e formou chapa com o então candidato petista Agnelo Queiroz e foi eleito vice-governador do DF.

Da redação do Gama Cidadão – 21/05/2020