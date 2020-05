Diante da polêmica envolvendo o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) acerca da realização da avaliação em meio à dificuldade que muitos estudantes estão enfrentando para estudar em casa, o Ministério da Educação (MEC) comunicou que vai abrir uma consulta pública para saber a opinião dos estudantes inscritos no Enem 2020. A previsão é que a consulta seja feita na última semana de junho, por meio da Página do Participante.

Até então, mais de quatro milhões de estudantes já fizeram a inscrição para o Enem . De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), organização responsável pela prova, todas as vagas para a versão digital do Enem foram preenchidas. Dessa forma, os estudantes que ainda não realizaram a inscrição só poderão fazê-la para a prova na versão impressa, até o dia 22 de maio.

Até então, as datas da versão impressão do Enem estão marcadas para os dias 1º e 8 de novembro, conforme o edital publicado. Já a data do Enem digital foi alterada para os dias 22 e 29 de novembro. Inicialmente, as provas digitais aconteceriam nos dias 11 e 18 de outubro deste ano.

*Com informações do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil