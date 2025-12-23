No domingo, 28 de dezembro, a partir das 14h, o Espaço Cultural Renato Russo 508 Sul recebe a 3ª edição do Terror Literário, evento gratuito promovido pelo Instituto Fazer o Bem,voltado a escritores, estudantes e público em geral, a partir de 15 anos. A iniciativa realiza leitura pública de contos de mistério e terror produzidos por autores do DF.

O evento foi idealizado pelo escritor Marcos Linhares, realizado pelo Instituto Fazer o Bem e conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Intitulado “Tarde dos Inocentes – Contos que Não Deveriam Ser Contados”, o encontro dialoga com o simbolismo histórico do Dia do Massacre dos Inocentes, episódio narrado no Evangelho de Mateus, que atravessa os séculos como metáfora da violência, do medo e da ruptura da inocência, temas recorrentes na literatura do gênero.

Marcos Linhares explica que, além de incentivar a produção literária autoral no DF, a iniciativa pretende promover a leitura pública e o contato direto entre autores e leitores.

“Queremos valorizar o gênero do terror e do mistério como expressão artística e alcançar leitores de literatura contemporânea e interessados em contos de terror, mistério e fantasia”, diz Linhares, que também preside o Instituto Fazer o Bem.

O evento – Cada autor realizará a leitura de um conto com até 2 mil palavras, escrito especialmente para a ocasião. O público será convidado a participar ativamente, votando no conto que considerar mais impactante. O autor vencedor receberá um kit do evento, com um exemplar do livro TÊNEBRA: NARRATIVAS BRASILEIRAS DE HORROR [1839-1899], organizado por Júlio França e Oscar Nestarez; camiseta e caneca personalizadas.

Além da leitura dos textos, o Terror Literário propõe um espaço de encontro entre escritores e leitores, reafirmando o terror, o mistério e o fantástico como linguagens literárias potentes e plurais. O evento poderá ser acompanhado presencialmente e também por transmissão ao vivo no Instagram do Instituto Fazer o Bem.

Autores participantes

Alexandre Bernardo

Membro fundador da Academia Valparaisense de Letras. Licenciado em Letras Português Literatura, História e Música. Especialista em Docência do Ensino Superior, Literatura Brasileira, Estudos Literários e Filosofia. Autor dos livros “Universos paralelos”, “Anjo reverso”, entre outros.



Ana Rossi

Escritora, poeta, tradutora e professora da Universidade de Brasília. Autora de obras como “Nenhuma ditadura jamais poupou crianças” e “Eternos caminhos efêmeros”, com produção marcada por temas como memória, exílio e violência histórica. É presidente do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal.

Bruna Presmic

Jornalista, pós graduada em escrita criativa e mestranda em comunicação. Autora do livro “Contos Sombrios Sem Final Feliz”, publicado pela Tagore Editora, com atuação voltada ao terror e ao mistério.



Bruno Lago

Nascido em Brasília, é formado em Publicidade, com especialização em Marketing Digital. Estreou na literatura com o romance “O Descobrimento da Terra”, no qual une crítica social, cultura pop e referências da ficção contemporânea.

Carol Castro

Internacionalista brasiliense e autora de “LINA”, romance de terror ambientado na serra catarinense, publicado pela Editora Oito e Meio, selo Transversa. É também autora da novela O Cemitério Envidraçado, ainda inédita. Possui minicontos publicados em antologias e plataformas digitais.

Gustavo Cordeiro

Escritor com dupla licenciatura em Letras e Literatura e Jornalismo. Autor de “Minicontos de Ultraviolência”, obra marcada por narrativas curtas e intensas, e idealizador do Clube de Leitura Entrelaçando Letras e Culturas.



Marcos Linhares

Escritor, jornalista e professor. Escreveu e lançou obras dos mais diversos gêneros, dentre eles, destacam-se: Não existe crime perfeito (biografia/policial/ não ficção), Outro lugar na solidão (romance), Contos de Natal Celebris, Mayra e a floresta viva (literatura infantojuvenil) e O Mosaico do Negacionismo (entrevistas). Atua em projetos culturais, eventos literários e publicações voltadas à ética na comunicação e à valorização da literatura brasiliense.