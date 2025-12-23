Parceria publicada no DODF garante acolhimento e cuidado especializado a 60 crianças e adolescentes com TEA no Gama, com atendimentos em fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, além de palestras para as famílias.

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) publicou, nesta terça-feira (23), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o Extrato do Termo de Fomento nº 23/2025, que trata da execução do projeto Suporte de Desenvolvimento em Fonoaudiologia, Psicologia e Terapia Ocupacional para Pessoas com TEA. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso a atendimentos especializados para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), preferencialmente moradores da região administrativa do Gama.

Ao todo, o projeto prevê a realização de duas palestras e 1.440 atendimentos terapêuticos, distribuídos igualmente entre as áreas de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Serão 480 atendimentos em cada especialidade, beneficiando 60 crianças e adolescentes, com idade superior a 2 anos e inferior a 18 anos.