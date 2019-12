Tempo de fortalecer a primeira infância

Um ano concentrado em fortalecer a primeira infância. Assim define Mayara Noronha Rocha seu trabalho neste primeiro ano como primeira-dama do Distrito Federal. Foi ela quem articulou ações para implementação do Criança Feliz Brasiliense, principal programa destinado aos cuidados dos primeiros anos de vida daqueles que mais precisam. A esposa do governador Ibaneis Rocha ainda se dedicou ao voluntariado e ao fortalecimento das mulheres.

O Criança Feliz Brasiliense foi instituído por decreto em maio, após dois anos aguardando a adesão do DF ao programa estabelecido pelo governo federal em 2016. O projeto é destinado a gestantes, crianças de até seis anos e suas famílias que recebem benefícios de complementação de renda, além daquelas afastadas do convívio familiar em razão de aplicação de medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A principal ação é a realização de visitas domiciliares e a aproximação das famílias às políticas e serviços públicos. Neste ano, 60 visitadores passaram por capacitação para assumirem o papel de levar mecanismos e dinâmica para melhorar o vínculo entre pais e crianças, além de se atentar às vulnerabilidades dos pequenos.

Dentro do plano de ação do programa, o GDF realizou o I Seminário de Primeira Infância do Programa Criança Feliz Brasiliense para compartilhar esforços e conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil. Na ocasião, foi lançado o edital Região Administrativa Amiga da Primeira Infância para premiar destaques na implementação de ações de promoção, proteção e apoio ao desenvolvimento nessa faixa etária.

Mayara Noronha Rocha também assinou o Termo de Outorga e Aceitação (TOA), que dá início ao projeto Índice Município Amigo da Primeira Infância. A iniciativa avaliará cinco etapas: saúde, nutrição, cuidado parental expansivo, segurança e proteção e aprendizado precoce em todo o país. O índice também contribuirá para o programa Criança Feliz Brasiliense.

“A prioridade do ano foi a primeira infância. Graças a Deus conseguimos concluir o primeiro ano com o assunto bem encaminhado e que venham os próximos anos para que consigamos fortalecer outros pontos”, planeja Mayara. Ela ressalta que é nessa faixa etária do início da vida que possibilita tornar a criança um adulto com equilíbrio psicológico.

Amamentação

Estreante na maternidade do pequeno Mateus Noronha de Albuquerque Rocha, com um ano recém-completado, a primeira-dama também usou a própria experiência para estimular o aleitamento materno na campanha Agosto Dourado, que contou com uma série de atividades vinculadas à Semana Mundial da Amamentação.

Neste tema, ela ainda participou do 1º Workshop Brics sobre Banco de Leite Humano, feito no DF por ser o único lugar no mundo com 100% de cobertura de bancos de leite e postos de coleta nas unidades públicas e privadas de saúde com UTI neonatal.

Voluntariado

Empenhada com o voluntariado, a primeira-dama organizou campanhas de solidariedade. Na Campanha do Agasalho, 12 mil itens foram doados às instituições cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). No Vem Brincar Comigo, foram mais de 30 mil itens, entre brinquedos e livros infantis, entregues a 140 instituições no Dia das Crianças.

Integrando a rede de solidariedade a mulheres com câncer, ela entregou perucas para 32 mulheres com câncer na inauguração de um banco de perucas da Rede Feminina no Instituto Hospital de Base (IHBDF).

Mayara Noronha Rocha ainda é coordenadora do Projeto Humanizar, lançado em novembro, que prevê aplicar as ações da Política Nacional de Humanização aos pacientes na rede pública de saúde, melhorando o atendimento aos usuários e colaboradores nas unidades de saúde do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges/DF).

Rede feminina

Para gerar conhecimento, capacitação, empoderamento, autoestima e tirar mulheres de situações de violência doméstica, o programa Mulheres pelo DF foi lançado.

O trabalho percorre as regiões administrativas debatendo a situação das mulheres de cada área, entendendo como vivem, o que pensam, discutindo temas como saúde, segurança pública, geração de empregos, empreendedorismo e educação.

A ideia é que as conversas resultem em políticas públicas voltadas para o gênero feminino. Em 2019 foram duas edições. No lançamento do programa, na Residência Oficial, a primeira roda de conversa tratou de posicionamento social e a importância do posicionamento da mulher no trabalho, em casa, na vida profissional, com os filhos e parceiros.

Depois, o evento levou médicos especialistas que abordaram câncer de mama até Águas Claras. Com parceria de empresários, teve uma área especial de acolhimento com oficinas de massagem, de maquiagem, de amarrações de lenços e de empoderamento.

Com informações da Agência Brasilia – 23/19/2019