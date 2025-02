Toda a alegria do Carnaval do Bloco Brincantes do Gama

Neste sábado (1° de março), na Praça do Cine Itapuã Lourival Bandeira, o tradicional Bloco Brincantes do Gama receberá os foliões da cidade a partir das 15h, com o show da Supimpa Trupe. Já às 16h, será a vez do som contagiante de integrantes da Escola de Samba Mocidade do Gama. Erasmo Magalhães e Banda encerrarão a folia às 17h30. Tudo aberto, gratuito, com libras e audiodescrição. A iniciativa também conta com o apoio da Administração Regional do Gama e da Escola Mocidade do Gama. Informações pelo Instagram @voarteatrodeboneco

A programação do bloco Brincantes do Gama faz parte do DF FOLIA, este ano realizado pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Instituto Rosa dos Ventos, por meio de um Termo de Colaboração com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

No total, 62 blocos de rua desfilarão durante os dias oficiais do carnaval, de 1º a 4 de março, distribuídos tanto no Plano Piloto quanto em diversas regiões administrativas do DF.

O diretor artístico do Brincantes, Marco Augusto, diz que será uma rica programação passando por cultura popular (atores, palhaços, bonequeiros e músicos), escola de samba e Erasmo Magalhães e Banda com o melhor do samba e pagode.

“No sábado, antes de nossa primeira apresentação, a praça já contará com uma rica programação infantil organizada pela Administração do Gama. Vai ser difícil ficar parado”, comemora Marco Augusto.

Programação

15h- Show dos Brincantes do Gama com a Supimpa Trupe

O bloco Brincantes do Gama nasceu no domingo de carnaval do dia 03/02/2008, da união de vários artistas da cidade com diferentes habilidades artísticas, atores, palhaços, bonequeiros e músicos. Dessa união surgiu um grande espetáculo cênico musical identificado com a cultura popular. Desde sua criação o bloco se apresenta anualmente no Gama. As apresentações são compostas por esquetes, loas de palhaços, danças de bonecos gigantes, fantasias e mascarados, todos embaladas por marchinhas tradicionais de carnaval, cantigas de roda, brincadeiras e folguedos da cultura popular. O repertório criado gera um clima de paz e harmonia para que as famílias possam levar suas crianças sem nenhuma preocupação e pode ser adaptado para qualquer local aberto ou fechado e para qualquer data do ano.Os artistas que participam do Brincantes do Gama são autodidatas nas áreas de música, tradições populares, reisado, ciranda, maneiro pau, cacuriá, mamulengo, confecção de brinquedos populares e instrumentos de percussão. Os instrumentos que acompanham o bloco são: rabeca, cavaco, pife, kazoo e instrumentos de percussão, pandeiro, zabumba, tambor, entre outros.

16h -Escola de Samba Mocidade do Gama

A Mocidade do Gama é uma escola de samba do Distrito Federal, fundada em 1985. As cores da escola são verde e branco, e seu nome lembra a Mocidade Independente de Padre Miguel, do Rio de Janeiro. A escola foi formada pela fusão dos blocos Independentes de Brasília e Laranja Mecânica. Em 1987, a Mocidade do Gama conquistou seu primeiro campeonato. Em 1993, a Camisa Verde e Branco, de São Paulo, batizou a escola. A escola apoia algumas escolas do Grupo II, emprestando instrumentos e ritmistas.



17h30 – Erasmo Magalhães e Banda

De família carioca e com mãe cantora, o brasiliense Erasmo Magalhães cresceu em berço de samba. Aos oito anos já tocava percussão com maestria. Daí para outros instrumentos foi rápido e hoje apresenta-se mais com seu dileto cavaquinho. Participou de diversas bandas e há algum tempo escolheu a carreira solo e continua a brilhar por onde passa, pelo DF e fora dele, levando a magia desta manifestação genuinamente brasileira. Em seus shows sempre se lembra dos versos do mestre Noel Rosa: “Sambar é chorar de alegria/

É sorrir de nostalgia/ Dentro da melodia”. Erasmo se apresentará com uma banda composta por oito integrantes com cavaquinho, violão, baixo, bateria e percussão.

