O Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou, nesta quarta-feira (26), a nova Rodoviária do Gama, por onde passam diariamente mais de 30 mil passageiros. Ao todo, foram investidos R$ 9,1 milhões na reforma completa do local, que agora oferece mais acessibilidade, conforto e segurança aos usuários de transporte público de 34 linhas de ônibus.

Presente na inauguração, o governador Ibaneis Rocha lembrou que a reforma da rodoviária era uma demanda antiga dos moradores da cidade e dos comerciantes que trabalham no local.

“Eu me recordo muito bem, que, em 2018, quando eu precisei usar o banheiro aqui da rodoviária fazendo campanha, eu vi o lixo que era isso aqui. Era um lixo completo. E eu prometi que, no dia que ganhasse a eleição, iria mudar a história dessa rodoviária.”

O chefe do Executivo também ressaltou os investimentos do GDF na área de mobilidade, com a ampliação e renovação da frota de ônibus. “Poder entregar um espaço desse, um local onde transitam mais de 30 mil pessoas, é a prova do investimento que a gente vem fazendo no Distrito Federal na mobilidade.”

“Nós temos hoje mais de 90% dos ônibus que circulam no Distrito Federal com veículos novos, graças ao projeto que nós enfrentamos de renovação das concessões”, prosseguiu o gestor.

“Milhares de pessoas utilizam o transporte público na região todos os dias. É uma alegria fazer a entrega dessa obra, que traz conforto e mais segurança para os passageiros e para os profissionais que prestam esse serviço. Também estamos renovando a nossa frota com ônibus com ar-condicionado. É mobilidade e qualidade de vida para a nossa população”, completou a vice-governadora Celina Leão.

A rodoviária está localizada ao lado da Feira do Galpão Central, ocupando uma área de 5,7 mil m². Além da unidade do Setor Central, o Gama conta com outra rodoviária no Setor Sul e uma de integração do BRT, localizada na DF-480.

Durante a agenda, o governador assinou o projeto de lei que será enviado para apreciação da Câmara Legislativa (CLDF) prevendo a isenção e a remissão de débitos de preço públicos cobrados dos autorizatários, permissionários e concessionários da Rodoviária do Gama. A isenção e a remissão são previstas no período entre novembro de 2021 até a data de conclusão das obras de reforma da rodoviária.

A obra

A obra gerou 75 empregos diretos e indiretos, sendo realizada em duas etapas para manter o funcionamento do espaço. A primeira fase, concluída em 28 de fevereiro de 2024, envolveu a instalação de uma nova cobertura ventilada, garantindo iluminação natural e maior conforto térmico. Na segunda etapa, foram reformados os banheiros, as baias de embarque e desembarque e construídas as novas salas administrativas.

A reforma também modernizou a rede de distribuição de energia, antes precária e insegura. O cabeamento foi transferido para o subterrâneo, e o novo quadro elétrico passou a contar com ligações digitalizadas e individualizadas. Ainda foi implantada uma nova rede de água e esgoto, acompanhada de um sistema de drenagem para melhorar a infraestrutura do local.

Acessibilidade

Para garantir acessibilidade, o GDF instalou rampas, escadas, guarda-corpos e sinalização podotátil em todas as plataformas, oferecendo mais segurança para pessoas com deficiência (PCDs). Os banheiros também foram adaptados para atender às normas de acessibilidade.

Usuária do transporte público, a cabeleireira Cristina Wolfgram, 43 anos, comemorou a modernização do local. “Antes era ruim mesmo. Agora me sinto muito mais segura com a nova rodoviária. Acho que a reforma era necessária, não tinha como ficar do jeito que estava. Era insalubre e perigoso para quem precisa pegar ônibus”, afirmou.

Segurança

A rodoviária terá um novo sistema de monitoramento por câmeras e iluminação em LED, que reforçam a segurança no local. As lojas dos permissionários foram revitalizadas conforme um novo padrão arquitetônico. A sustentabilidade também foi contemplada com a instalação de uma cobertura metálica, que coleta água da chuva e a direciona para a rede de drenagem pluvial.

Para Thiago Rodrigues, 37 anos, empresário e dono de uma lanchonete no local, a entrega da nova rodoviária é a realização de um sonho. “Nasci dentro desse terminal, meu pai é o segundo permissionário mais antigo daqui. Passamos por muito sofrimento, insegurança e insalubridade, mas graças ao governador Ibaneis temos dignidade e um espaço positivo para trabalhar. Isso vai atrair clientes que antes evitavam o local”, afirmou.

A melhoria também foi celebrada pelos trabalhadores que atuam no ponto de táxi da rodoviária. “Agradeço ao governador pela ótima obra que fez aqui e em todo o DF. Antes, vivíamos praticamente jogados, com muita sujeira e abandono. Agora está maravilhoso, conseguimos a reforma do ponto”, destacou o taxista Lauro Menezes, 66 anos, que trabalha no local há 35 anos.

Informou Agência Brasília – 26/02/2025